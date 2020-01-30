Уколы красоты: какие бывают и зачем нужны

Екатерина Карпилович, врач-дерматолог, косметолог: Сегодня расскажу о том, какие инъекции красоты можно сделать у врача-косметолога. К сожалению, в 25 лет организм начинает стареть, все клетки начинают замедлять процессы своего обновления. Но есть инъекции красоты, которые помогут справиться с этой бедой.

Несомненным лидером это будут инъекции ботулотоксина . Именно эти инъекции справятся с чрезмерной мимической активностью и уберут дермальные заломы на лице.

В последнее время набирает популярность плазмотерапия . Это инъекции собственной плазмы в те проблемные места, которые требуют лечения. Преимущество данной процедуры в том, что это собственный материал, не вызывающий никаких аллергических и патогенных реакций.

Данные процедуры хороши практически для всех, однако есть категории пациентов, которым они противопоказаны. На первом месте это будут беременные и кормящие женщины. Также данные инъекции не выполняются при нарушении целостности кожного покрова. Если имеется герпес в активной стадии, а также обострение хронических и острых заболеваний.

Пациентке выполним процедуру мезотерапии в волосистой части головы. Эта процедура хороша для усиления кровоснабжения кожного покрова, для усиления роста волос и питания волосяной фолликулы. Процедуру мезотерапии хорошо выполнять раз в 7-10 дней с количеством 6-8.

Если эта процедура по лицу, достаточно трех процедур с интервалом в две недели.

День после инъекции не рекомендуется посещение бани, сауны, тренажерного зала, а также заниматься активной трудовой деятельностью, не дотрагиваться руками до волосистой части головы. Если это мезотерапия лица, не дотрагиваться руками до лица. Не использовать декоративную косметику. Пожалуй, это все ограничения.