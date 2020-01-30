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Уколы красоты: какие бывают и зачем нужны

30 января 2020 08:32
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Екатерина Карпилович, врач-дерматолог, косметолог:
Сегодня расскажу о том, какие инъекции красоты можно сделать у врача-косметолога. К сожалению, в 25 лет организм начинает стареть, все клетки начинают замедлять процессы своего обновления. Но есть инъекции красоты, которые помогут справиться с этой бедой.

Уколы красоты: какие бывают и зачем нужны -1

Несомненным лидером это будут инъекции ботулотоксина. Именно эти инъекции справятся с чрезмерной мимической активностью и уберут дермальные заломы на лице.

Уколы красоты: какие бывают и зачем нужны -4

На втором месте по популярности – это инъекции гиалуроновой кислоты.

В последнее время набирает популярность плазмотерапия. Это инъекции собственной плазмы в те проблемные места, которые требуют лечения. Преимущество данной процедуры в том, что это собственный материал, не вызывающий никаких аллергических и патогенных реакций.

Уколы красоты: какие бывают и зачем нужны -7

Данные процедуры хороши практически для всех, однако есть категории пациентов, которым они противопоказаны. На первом месте это будут беременные и кормящие женщины. Также данные инъекции не выполняются при нарушении целостности кожного покрова. Если имеется герпес в активной стадии, а также обострение хронических и острых заболеваний.

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Пациентке выполним процедуру мезотерапии в волосистой части головы. Эта процедура хороша для усиления кровоснабжения кожного покрова, для усиления роста волос и питания волосяной фолликулы. Процедуру мезотерапии хорошо выполнять раз в 7-10 дней с количеством 6-8.

Уколы красоты: какие бывают и зачем нужны -13

Если эта процедура по лицу, достаточно трех процедур с интервалом в две недели.

День после инъекции не рекомендуется посещение бани, сауны, тренажерного зала, а также заниматься активной трудовой деятельностью, не дотрагиваться руками до волосистой части головы. Если это мезотерапия лица, не дотрагиваться руками до лица. Не использовать декоративную косметику. Пожалуй, это все ограничения.

Уколы красоты: какие бывают и зачем нужны -16

# Косметология # Здоровье # Екатерина Карпилович # Фотофакт # Красота

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