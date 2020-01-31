Раньше ездили по 30 км. В агрогородке Махово открылась своя клинико-диагностическая лаборатория

Новости Беларуси. Доступная медицина даже на селе. В агрогородке Махово Могилевского района открылась новая клинико-диагностическая лаборатория, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь, чтобы узнать результаты анализов, сельчанам не нужно ехать в Могилев за 30 км. А значит, не приходится терять и драгоценное время для выбора тактики лечения.

Кровь Людмиле Худочёнок приходится сдавать ежедневно в течение вот уже пяти лет. У женщины сахарный диабет. Раньше надо было ездить в Могилев. А это 30 километров в одну сторону. Сейчас все на месте. В агрогородке открыли клинико-диагностическую лабораторию.

Людмила Худочёнок, жительница агрогородка Махово:

Для меня находка эта лаборатория. Я инсулинозависимая. Теперь могу приходить и сдавать кровь в нашей лаборатории.





Оценили удобство лаборатории и в многодетной семье Ярошовец. Здесь, при необходимости, анализ крови можно сдать и родителям, и малышам.

Анна Ярошовец, жительница агрогородка Махово:

Выезжаем на район – там очереди. А здесь очень удобно. Сдал, если заболел ребенок, и своевременное лечение назначат. И удобно, не надо кататься, время тратить.





В агрогородке Махово ориентир на современные тренды взяли много лет назад. Кроме Дома культуры и магазинов, к услугам жителей амбулатория с кабинетом физиотерапии и стоматологией.

Татьяна Моисеенко, и.о. заведующей Маховской амбулаторией общей практики:

Я хоть и городской житель, но на работу езжу в село. Я очень прониклась к этим местным сельским жителям. Я понимаю их заботы и трудности. И я рада за них вдвойне, что у них есть такая возможность: на месте получить медицинскую диагностику. Это яркий пример того, что наше государство заботиться как о городских жителях, так и о сельских.





Маховская амбулатория обслуживает почти полторы тысячи сельчан из 23-х окрестных деревень. Пока прием пациентов в лаборатории ведется дважды в неделю. Но уже в ближайшее время планируют наладить работу ежедневно.