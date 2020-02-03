«Токсичные ферменты оказывают воздействие на головной мозг и на сердце». Что нужно знать о коронавирусе

Новости мира. В январе в Китае начал распространятся коронавирус, которым заболели уже более 14 тысяч человек. Какие особенности есть у этого вируса, рассказал доктор медицинских наук. Вспышка болезни произошла в Ухане, однако за месяц в зоне риска оказался весь Китай. Сейчас заболевание обнаружено у граждан 20 стран. Из-за этого ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию. 7 тыс. человек заблокировали на лайнере в Италии из-за подозрения на коронавирус у пассажирки. Что происходило на судне

Некоторые страны прекратили авиасообщение с Китаем, также закрываются границы. В самом Китае усиливаются карантинные меры, чтобы остановить распространение вируса и вылечить граждан. На данный момент известно 40 коронавирусов, нынешний является седьмым из тех, что опасны для человека. Сергей Жаворонок, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук:

Большинство коронавирусов имеют рецепторы к дыхательным клеткам поверхностным эпителия, причем верхних дыхательных путей. Этот вирус отличается тем, что его токсическое воздействие более широкое. Оно может пневмонию вызывать. Токсичные ферменты этого коронавируса также оказывают воздействие на головной мозг, на сердце, на другие наши жизненно важные органы. «Биржу штормит, цены на нефть упали». Как сказался коронавирус на мировой экономике