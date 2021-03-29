«Витамин С минимально распадается при таком способе сохранности». Диетолог о пользе замороженных фруктов и овощей

Все мы знаем, что фрукты и овощи – это кладезь витаминов и микроэлементов. Ягоды обычно пускаем на варенье, а дары с грядки употребляем в пищу сырыми. Способы хранения также могут быть разными. Многие недооценивают замораживание продуктов, а зря. Быстрая заморозка – это отличный способ сохранения витаминов на длительный срок.

Инна Рожок, врач-диетолог, нутрициолог:

Заморозке подвергаются, как правило, ягоды, фрукты, которые собираются в сезон. Они на пике своей полезности, питательной ценности, максимальной концентрации своих витаминов, микроэлементов. И потом уже глубокая заморозка предполагает сохранение этих витаминов, даже самый уязвимый витамин С минимально распадается при таком способе сохранности.

Запасы из морозильника особенно пригодятся зимой и ранней весной. Замороженные плодоовощные культуры более полезны, чем доступные в это время свежие или консервированные из магазина. Фрукты и ягоды могут восстановить организм и после простуд. А вот всеми любимое малиновое варенье лучше отложить. Такое лакомство может серьезно ударить по фигуре.

Инна Рожок:

В XXI веке диабет второго типа шествует по планете. Это всегда дополнительный сахар, а нам совершенно не нужны дополнительные сахара, потому что варенье предполагает использование не только ягод или фруктов, но и присутствие сахара и в достаточно больших количествах. Это лишние калории, это лишний вес и это риск развития диабета второго типа. Второй момент – длительная варка, потому что варенье, как правило, предусматривает длительную варку, естественно, не оставляет там ничего живого. Да, мы получаем удовольствие, вкусовые радости, но не более того.

Замораживать можно не только стручковую фасоль или клюкву, но и остатки уже приготовленной пищи. Правда, воспользоваться морозильной камерой можно лишь единожды. Слишком частая разморозка сведет пользу плодов на нет. Лучше заранее расфасовать продукты на небольшие порции, которые легко разморозить и съесть за раз.

Инна Рожок:

Практически все продукты можно заморозить, если говорить про витамины и микроэлементы. Овощи, фрукты, зелень – это все можно замораживать, и это правильный способ, по сравнению с консервацией в советское время. Сохранение в зимний период витаминов и микроэлементов в таком формате гораздо выше в замороженных продуктах, чем даже в свежих.

Купить замороженные ягоды в магазине или делать запасы самому – это дело вкуса. Учтите, что в промышленных условиях продукты подвергаются охлаждению при очень низких температурах, поэтому заморозка называется шоковой. Таких градусов точно не получишь от обычной морозильной камеры. Именно благодаря экстремально минусовой температуре продукты сохраняют всю пользу и дольше хранятся.

Инна Рожок:

Некоторые бактерии боятся шоковой глубокой заморозки, поэтому это тоже для нас плюс. Конечно, свежие фрукты и овощи неплохо, но чем дольше их хранение, тем меньше их польза. Кроме клетчатки, углеводов, сахара, глюкозы и фруктозы, ничего особо не остается при невысокой концентрации витаминов, потому что – правда, это доказано – при обычных температурах витамины теряют свою ценность, соответственно, концентрация в свежих овощах снижается, а в замороженных сохраняется.