Туберкулёз. Почему так важно делать флюорографию каждый год и какие первые симптомы заболевания?

Туберкулез остается одной из самых распространенных инфекционных болезней. Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с этим заболеванием. Простая полевая ромашка стала символом противостояния недугу. Сотню лет назад белые цветы вырезали из бумаги и продавали на улочках Швеции, чтобы собрать необходимые средства для помощи больным туберкулезом. Татьяна Серенкова, заведующая туберкулезным отделением для взрослых № 1 РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии:

Клинически это никак не проявляется, это первые стадии туберкулезного процесса. При дальнейшем течении туберкулезного процесса происходит размножение микобактерий, распространение их по организму и начинают проявляться первые симптомы, которые пациент совершенно никак не соотносит со своим состоянием, с каким-либо заболеванием – это повышенная утомляемость, раздражительность, снижение массы тела. При дальнейшем развитии туберкулезного процесса при отсутствии лечения происходит обширное поражение легочной ткани с яркими клиническими проявлениями, когда уже пациент жалуется на появление кашля, значительную потерю веса, повышенную температуру до субфебрильных цифр, на появление прожилков крови при кашле. На этом этапе уже видны изменения легочной ткани и именно на этом этапе появляется выделение бактерий.

Из всего населения земного шара одна треть уже является носителями бактерий туберкулеза. К счастью, болезнь развивается лишь у 10% инфицированных. Микобактерии первым делом бьют по легким, однако мишенью туберкулеза могут стать и другие органы и системы. Лучевая диагностика остается единственной методикой, позволяющей эффективно выявлять заболевания органов дыхания. Не стоит пренебрегать ею. Татьяна Серенкова:

При обращении пациента возможно обнаружение очагов или специфических изменений на рентгенограмме при обследовании, тогда врач может заподозрить туберкулез и направить его к специалистам, к фтизиатрам, где уже дальше будет проводиться дальнейшее обследование, которое позволяет снять или подтвердить диагноз туберкулеза.

Своевременная диагностика, адекватное лечение и индивидуальный подход дают свои плоды. В Беларуси применяется весь спектр мер борьбы против недуга, что позволяет фтизиатрам спасать сотни жизней в год. На ранних стадиях туберкулез удается победить практически со стопроцентной гарантией. Татьяна Серенкова:

Лечится противотуберкулезными препаратами, это комплексное лечение с использованием витаминотерапии и препаратов, корригирующих побочные эффекты, в зависимости от лекарственной чувствительности микобактерий у данного человека. У нас существует стационарный этап, где мы подбираем и начинаем лечение, затем амбулаторный этап, где пациент самостоятельно принимает препараты.

Туберкулез – заболевание коварное, на ранних стадиях оно может никак не проявлять себя. Вот почему так важно ответственно отнестись к здоровью и периодически проходить медицинское обследование. Татьяна Серенкова:

Существует два вида профилактики туберкулеза: специфическая профилактика – это вакцинация, которую проводят в раннем детстве, и существует неспецифическая профилактика туберкулеза, учитывая, что в развитии туберкулеза имеют большое значение социальные аспекты, то неспецифическая профилактика – это повышение защитных сил организма и здоровый образ жизни.