Мочекаменная болезнь. Врач рассказывает о первых симптомах

Мочекаменная болезнь – одно из самых распространенных урологических заболеваний. Многое зависит от наследственной предрасположенности, географического проживания и даже расы. В группе риска люди от 25 до 50 лет. А вероятность рецидива мочекаменной болезни в течение пяти лет составляет 50 %.

Алексей Петров, врач-уролог медицинского центра «Нордин»:

Мочекаменная болезнь – это заболевание, которое сопровождается образованием камней, по-другому конкрементов, в мочевой системе. Преимущественно это происходит в полостной системе почек с возможной дальнейшей миграцией конкрементов по мочеточникам в мочевой пузырь. Иногда формирование камней может проходить полностью бессимптомно, иногда человек может ощущать неяркие ноющие боли в пояснице либо в области живота. Может отмечать стойкие изменения в анализах мочи.

В случае если камень внезапно нарушает отток мочи из почки, может развиться почечная колика. Также возможно присоединение инфекции в виде пиелонефрита. Некоторые осложнения достаточно серьезны. Они могут привести к снижению или даже к полной утрате функций почек.

Алексей Петров:

Достаточно частым проявлением мочекаменной болезни является приступ почечной колики, которая сопровождается острой, внезапно возникшей болью в пояснице либо в боковой области живота, иногда сопровождающейся тошнотой, рвотой, небольшим подъемом температуры, изменением частоты мочеиспускания, цветом мочи, отклонением в анализах. Наиболее простым и доступным методом визуализации мочевых путей является УЗИ, хотя оно не всегда обладает достаточной точностью.

Более значимыми в этой ситуации являются рентгеновские методы обследования, обзорный снимок органов мочевой системы, снимки почек с применением внутривенного контрастирования, внутривенная урография или компьютерная томография, в том числе с внутривенным контрастным усилением. Последний метод является «золотым» стандартом диагностики и планирования подходов к лечению и хирургии мочекаменной болезни. Доля открытых операций в лечении мочекаменной болезни неуклонно снижается, сегодня составляет не более 1 % от всех выполняемых операций.