Какие родинки могут быть опасными и на что стоит обратить внимание?

Они появляются с раннего детства и периодически возникают в течение всей жизни. У каждого из нас их как минимум с десяток. Конечно же, речь о родинках. Их не стоит оставлять без внимания. Важно наблюдать за видоизменением таких пятнышек.

Игорь Мишута, хирург-онколог, пластический хирург: Родинки – это очень распространенное название и нет определенных по этому понятию новообразований, которые укладываются в это понятие. Это включает в себя и кератомы, и папилломы, и ангиомы, и невусы – все образования патологического характера, доброкачественные либо недоброкачественные, которые встречаются на коже.

Изменение формы и цвета родинки, неприятные ощущения и кровоточивость должны насторожить. Такие симптомы могут привести к тревожным последствиям. Травмировать и расчесывать родинки никак нельзя. Любое их повреждение чревато. Самое опасное и коварное заболевание – меланома. Рак кожи тяжело поддается лечению, поэтому основной упор врачи делают на профилактику. Осмотр родинок должен стать ежемесячным ритуалом.

Наталья Мишута, врач-косметолог, дерматолог: Обязательно обращаем внимание на края родинки. Четкий контур – это признак хорошей родинки. Обязательно должны наблюдать за динамикой изменений родинки. Если она у нас стала увеличиваться, уменьшаться, менять цвет, выпадать волоски, появляться трещинки, кровоточивость – мы обязательно должны обратиться к онкологу.

Если заметили подозрительную родинку, лучше сразу же запланировать визит к дерматологу. Осмотр и диагностика помогут развеять все домыслы. А если родинка вызывает у вас физический или моральный дискомфорт, от нее легко избавиться. Удаление лазером займет всего несколько минут и не оставит на коже и следа. А вот скальпель применяют лишь в борьбе со злокачественной опухолью.

Игорь Мишута:

Если мы говорим о доброкачественных образованиях, таких как родинки, это могут быть кератомы, папилломы, ангиомы – все, что включает это понятие, то, на мой взгляд как пластического хирурга, онколога, я за эстетику, поэтому я для себя признаю единственный способ в этом случае, кроме скальпеля, это лазерное удаление, поскольку он единственный гарантирует хорошее поведение раны после удаления: быстрое заживление, потому что лазерное излучение стимулирует выработку коллагена и, соответственно, заживает все намного лучше и отсутствие видимого рубца.