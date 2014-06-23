Вирусные гепатиты: симптомы, пути заражения, методы лечения

Поданным Всемирной организации здравоохранения: каждый третий житель планеты заражен вирусным гепатитом.

Причины развития гепатита

Типы гепатитов

Дмитрий Данилов, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук:

Гепатит А, который значительно снизил свое присутствие в Беларуси, но отдельные случаи все еще встречаются, особенно у пациентов, которые ездят отдыхать в разные страны. Нельзя не отметить, что с учетом каких-то поездок существует вероятность инфицирования гепатитом Е, особенно это касается поездок в Юго-Восточную Азию, где действительно большая проблема.

Целый ряд, который обуславливает так называемую парентеральную патологию: В, С гепатиты (по-прежнему актуальны у нас в стране), дельта-гепатит, который ассоциирован с В гепатитом. Более редкие гепатиты: гепатиты ТТV (ти ти ви), G (джи).



Все типы гепатитов в медицине разделены на две основные группы по способу распространения. Вирусы энтеральных гепатитов, к которым относят гепатиты А, Е чаще всего попадают в организм человека через рот. Вторая группа вирусов, которые передаются парентеральным путем. Сюда относится передача вируса через кровь, половой путь, а также вертикальный путь от матери к ребенку.

Ольга Солдатенко, врач-инфекционист консультативно-диспансерного кабинета по вирусным гепатитам:

На первом месте стоит переливание крови — плазма. Другие пути менее значимы, но тоже существенны: врачебные манипуляции, связанные с оперативным вмешательствам, посещение салонов (маникюр, педикюр, тату).

Гепатит С давно перестал быть гепатитом наркоманов

Различия между гепатитами В и С.

Дмитрий Данилов:

С одной стороны, они действительно общие с точки зрения механизма передачи, но их заразность она принципиально отличается. Не зря мы говорим, что гепатит В самый контагиозный. Он в 10 раз контагиознее, чем гепатит С и считается по некоторым данным в 100 раз более контагиознее, чем вич-инфекция.

Мы должны обязательно отметить моменты, связанные с пирсингом, прокалыванием ушей, татуировками.

Гепатит С давно перестал быть гепатитом наркоманом. Очень часто это высокосоциальные люди. Никто из нас не застрахован от этого заболевания.

Профилактика гепатита

Дмитрий Данилов:

Нужно дифференцировать профилактику В и С гепатита. От В гепатита существует вакцина. Всех детей с 2000 года уже прививают. Что касается лиц, которые родились раньше, они должны вакцинироваться, снизить на нет вероятность инфицирования.

Какое время должно пройти с момента заражения до момента начала болезни?

Даже через 6 месяцев могут появиться первичные клинические проявления

Дмитрий Данилов:

Инкубационный момент достаточно большой. Это касается и В, и С гепатита. В среднем мы считаем, что человек может более или менее успокаиваться через 6 месяцев после вероятного контакта или возможности инфицирования. Даже через 6 месяцев могут появиться первичные клинические проявления.

Симптомы гепатита

Дмитрий Данилов:

Гепатит В. Как правило, это острое начало: это желтуха. Здесь существуют фульминантные формы, которые протекают с печеночной недостаточностью. Такие пациенты, к сожалению, обитатели очень часто реанимаций. В данном случае очень важна своевременная постановка диагноза и правильное оказание помощи такому пациенту. Что касается остальных кинических случаев, как правило, это изменение биохимического анализа крови, это яркая желтуха, потемнение мочи, обесцвеченность стула. Увидев такие проявления, пациент должен срочно обращаться к врачу.

Ольга Солдатенко:

Пожелтение кожных покровов, может быть повышение температуры, снижение аппетита, веса, утомляемость, слабость, какой-то дискомфорт в правом подреберье, рвота.

Диагностика гепатита

Гепатит С может протекать хронически с абсолютно нормальным анализом крови

Дмитрий Данилов:

С учетом трудностей диагностики гепатита С нужно сказать, что не всегда вирусная активность дает повышение трансаминаз. Гепатит С может протекать хронически с абсолютно нормальным анализом крови. Никакой корреляции между изменениями в печени и изменением биохимического анализа может не быть.

Что касается гепатита С, то к нему не существует вакцины. Как правило, этот гепатит в отличие от гепатита В в острой форме протекает бессимптомно. Человека не знает, когда он инфицировался и в какой-то момент, случайно при обследовании он обнаруживает, что уже инфицирован, самое главное, что уже в хронической стадии гепатитом С.

Если вирус остается в организме более 6 месяцев, острый гепатит переходит в хронический, при этом человек с нормальным иммунитетом, не употребляющий алкоголь и наркотики, с хроническим гепатитом может прожить всю жизнь и умереть от совсем других причин.

Если образ жизни больного оставляет желать лучшего, гепатит прогрессирует, переходя в стадию цирроза или рака печени

Лечение гепатита

У медиков подход к лечению хронического гепатита сугубо индивидуален

Ольга Солдатенко:

Если острый гепатит, то это диета, ограничение физических нагрузок, чтобы не давать никакой нагрузки на печень, капельницы.

Дмитрий Данилов:

Касательно гепатита В. Насколько мало этих случаев хронизации, настолько тяжело лечить этот континент. У нас не так много больных гепатитом В хроническим как гепатитом С, тем не менее эти люди тоже нуждаются в необходимой лекарственной помощи. У таких пациентов в течение 20-30 лет может прогрессировать изменение в печени, фиброз, который будет вести к циррозу печени.

Есть этиотропные препараты, направленные на вирус и при гепатите В, и при гепатите С, но откровенно скажу: гепатит В хронический лечить очень сложно, вообще по современным понятиям, полное излечение от гепатита В в настоящий момент невозможно. Мы говорим о глубокой-глубокой ремиссии, но не полной радикации вируса из организма. Существует 2 концепции. Одна концепция — это терапия, направленная на стимуляцию иммунитета пациента —интерферонотерапия. Ее длительность, как правило, 48 недель. Вторая концепция — применение аналогов нуклеозидов или нуклеотидов. Эта концепция направлена на воздействие непосредственно на сам вирус, он длительная, многолетняя.

По гепатиту С мы достаточно оптимистично настроены, потому что в ближайшее время появится целый ряд новых препаратов.

Длительность лечения может быть абсолютно разной. Зависит она от того, насколько сильно вирус распространился в организме и негативно на него повлиял.

Оценить эффективность лечения сразу после курса терапии не представляется возможным. Для предупреждения рецидивов и предотвращения перехода болезни во вне печеночные формы и цирроз, пациенты нуждаются в постоянном наблюдении. Такое наблюдение осуществляет консультативно-диспансерный кабинет вирусных гепатитов. Больные регулярно осматриваются, сдают анализы, проходят ультразвуковое исследование, получают необходимые рекомендации.