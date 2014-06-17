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Перед поездкой в экзотические страны эпидемиологи рекомендуют сделать прививки против особо опасных инфекций

17 июня 2014 18:16
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Новости Беларуси. Сезон отпускной вакцинации стартовал в Минске. Перед поездкой в экзотические страны эпидемиологи рекомендуют сделать прививки против особо опасных инфекций. Риск для жизни в знойных  уголках мира  представляют гепатит, дифтерия, корь и столбняк. Реже — малярия и лихорадка.

К слову, исключить риск заражения можно лишь позаботившись о вакцинации заранее. Оптимального эффекта можно достичь, сделав прививку  за 2-3 недели до отправления в тур  в Городском центре вакцинопрофилактики и 19-ой  поликлинике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Здоровье # Ирина Глинская # Консультация врача

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