Один день из жизни выездной бригады скорой медицинской помощи. Специальный репортаж СТВ

Новости Беларуси. Работники этой службы 15 июня отмечают профессиональный праздник – День медика. Но даже в этой многогранной профессии их ремесло стоит особняком. Все предпочли бы никогда в жизни с ними не встречаться, но в критических ситуациях вся надежда только на них.

Итак, скорая помощь, реанимационная бригада. В службе неотложки они самые быстрые, потому что в их случае от каждой секунды буквально зависит жизнь человека.

Дюжина лет за рулем кареты скорой помощи. Сколько километров наездил Геннадий Борисович по центру города, посчитать невозможно. Начиная с 2008 года он водит «неотложку» с реанимационной бригадой. Говорит, навыки гонщика здесь нужны, но не всегда.

Это со стороны кажется, что красно-белые автомобили с мигалками всегда спешат на вызов. Опытный водитель знает: главное – не торопиться, и тогда везде успеешь.

Геннадий Панкратович, водитель выездной бригады скорой медицинской помощи:

Водитель отвечает и за бригаду, и за машину, и за больного. Мигалка преимущества не дает. Она просто предупреждает, что мы едем. И отвечаем мы за все.

В составе бригады еще врач и два фельдшера. Сейчас они в квартире на улице Свердлова у очередной пациентки. Подскочило давление, но оказалось, что ничего серьезного, лечили на месте. Вообще, такое часто бывает, особенно летом, когда и вызовов не так много, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Всего в Минск работает 10 подстанций, которые расположены так, чтобы в течение 15 минут помощь могла прийти абсолютно в любое место столицы.

Кроме реанимации это бригады фельдшеров, интенсивной терапии и психиатрические. Все вызовы поступают в единый оперативный отдел.

Олег Воробей, заместитель главного врача по организационно-методической работе городской станции скорой медицинской помощи:

Происходит обработка их, придание каждому вызову своего приоритета, потому что вызовы бывают разные, степени срочности их выполнения тоже разные. Экстренные, срочные, неотложные.

В ожидании очередного вызова руководитель бригады Михаил Буйкевич проводит небольшую экскурсию по подстанции.

Михаил Буйкевич, врач выездной бригады скорой медицинской помощи:

Вот здесь у нас комната круглосуточного пребывания бригады. Здесь имеется все для жизни: телевизор, холодильник, микроволновая печь, кресла, где можно отдохнуть в перерыве между выездами.

В углу мы нашли даже совсем не медицинский инструмент. Хотя многие утверждают, что и музыка лечит. Кстати, это подарок от одного из пациентов.

Михаил Буйкевич, врач выездной бригады скорой медицинской помощи:

Вы знаете, оказалось, что у нас примерно процентов 80 работников могут что-нибудь сыграть. Это же такое дело, когда-то, будучи студентами, все бренчали чуть.

Важнейший набор и в самой карете скорой помощи. Полный комплект: все для жизни. Электрокардиостимулятор, баллоны с кислородом, чемоданы со всевозможными лекарствами.

Новый дыхательный аппарат получили совсем недавно. Называется «Драггер». Всем известный по фильмам и сериалам дефибриллятор.

Евгений Миронов, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи:

Специальный гель, который наносится на поверхность по капельке, потом его надо растереть, чтобы по всей поверхности растекся, и прикладываем к груди.

Тем временем у диспетчеров очередной вызов.

Бабушке 80 лет, живет одна. Плохо себя чувствует. Вышла в подъезд и закричала. Прохожие вызвали скорую. У нас есть 15 минут. Едем.

На месте оказалось, что ничего критичного не произошло. Врачи столкнулись со стандартным набором старых болячек.

Михаил Буйкевич, врач выездной бригады скорой медицинской помощи:

Это больше проблемы поликлиники, чем скорой помощи. Мы по возможности оказали помощь, а дальше мы ничего не можем сделать, поскольку она нуждается в уходе в первую очередь, а проживает одна.

Таких людей надо слушать. Просто поговорить иногда полезнее лекарства. И этим тоже зачастую занимаются именно выездные бригады скорой помощи.

Так, на первый взгляд легко. В перерывах между спасением чьих-то жизней. Несмотря на 24-часовые смены, не самые высокие зарплаты. Просто работают для людей.