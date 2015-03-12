Весенний авитаминоз - признаки и симптомы нехватки витаминов

Первые лучики солнца, полное отсутствие снега и тёплый ветер. Весна медленно, но уверенно вступает в свои права. Однако радостные перемены, которые она нам готовит, иногда омрачаются плохим самочувствием. Виной тому весенний гиповитаминоз – нехватка витаминов и истощение организма. И как бы мы не хотели, но об этой болезни нельзя забывать, её надо лечить. Симптомы могут быть самые разнообразные: с каждым днём всё сложнее проснуться утром, появляется постоянная сонливость, волосы становятся ломкими, шелушится кожа, синяки под глазами. Знакомые симптомы? А ведь кто бы мог подумать, что корень зла таится в самых обычных вещах.

Светлана Гапоненко, заведующая терапевтическим отделением УЗ «39-я городская клиническая поликлиника»:

Недостаток витамина А приводит к сухости кожи и снижению зрения, слизистая глаз становится более чувствительной и глаза краснеют. При недостатке витамина С возникают проблемы с сосудами, что влечет за собой появление синяков при малейшем прикосновении. А витамины группы В участвуют в регулировании нервной системы. При их недостатке наблюдается бессонница и раздражительность.

Причиной недостатка витаминов может стать пущенное на самотёк питание зимой: огромное количество жирной и тяжёлой пищи, консервированные продукты и фаст фуды. Поэтому самое важное и главное правило при борьбе с гиповитаминозом – сбалансированное питание, содержащее в себе большое количество свежих овощей и фруктов.

Также привести организм в нормальное состояние помогут комплексы витаминов. Особое внимание весной стоит уделить продуктам, в которых они содержится. Больше всего витамина А в яичном желтке, печени и моркови. Дрожжи, молоко, творог и сыр помогут восполнить запасы витамина В. Гречневая каша утром несомненно пойдёт вам на пользу и компенсируют недостаток витамина Е.

Светлана Гапоненко, заведующая терапевтическим отделением УЗ «39-я городская клиническая поликлиника»:

Недостаточность витаминов определяется по вышеупомянутым симптомам. При их возникновении необходимо обратиться к специалисту, который назначит биохимический анализ крови и определит концентрацию витаминов. При их отклонении от нормы будет назначено лечение.

Следуя этим нехитрым рекомендациям, Вам удастся встретить весну не в сонном состоянии, а в хорошем настроении и самочувствии.