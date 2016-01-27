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Василий Жарко: Беларусь вышла на нулевой баланс между рождаемостью и смертностью впервые с 1993 года

27 января 2016 10:34
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Новости Беларуси. Беларусь вышла на нулевой баланс между рождаемостью и смертностью. Это достигнуто впервые, начиная с 1993 года, – сообщил министр здравоохранения Василий Жарко. Достижению этих результатов способствовала успешная реализация программ демографической безопасности, техническое переоснащение родильных домов, а также повышение квалификации кадров.

В целом, за 2015 год здравоохранению страны удалось добиться успеха во всех направлениях. Значительно выросло качество и доступность медицинских услуг, введены в строй новые лечебные корпуса, успешно прошла кампания вакцинации населения. Кроме этого шаг вперед сделала фармацевтическая отрасль. Доля отечественных препаратов на внутреннем рынке сегодня составляет более половины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
В 2012 году был сформирован департамент. И за это время мы увеличили в три раза выпуск отечественных лекарственных средств, сэкономили 230 млн. Подключилась не только государственная система, наши фармацевтические заводы, но хорошо работают негосударственные фармацевтические предприятия.

# Государственная политика в области здравоохранения # Василий Жарко # Государственная политика # Здоровье

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