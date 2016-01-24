В чем сила крещенской воды: истории исцелившихся и мнения медиков

Новости Беларуси. Знания - сила. Это выражение известно давно. Но есть факты, которые трудно объяснить с научной точки зрения. Например, освященная крещенская вода. О ее особенных свойствах чудесно исцеляющих и душу, и тело, слагаются легенды.

Когда морозы трещат, сердца смягчаются, а вода становится особой. Сила веры и сила духа.

Крещение – один из самых почитаемых православных праздников. И, конечно, один из самых таинственных. Ведь сколько историй о чудесном исцелении связаны с той же святой водой!

Лидия Третьякова:

Полтора года было внучке. Она просто сознание теряла, температура высокая была. Окропила крещенской водой – она глазки открыла. Зять не мог поверить, на диван упал, говорит: «Вот это вода!» Это было первое чудо с крещенской водой.

Первое, но единственное. У Лидии Дмитриевны – трое детей. Самый младший, уверена женщина, ей послан свыше. В 45 лет, после перенесенной онкологии и тяжелой химиотерапии, она узнала, что беременна. Врачи отговаривали рожать, но она решилась.

Лидия Третьякова:

Каждое воскресенье пила крещенскую воду. Никто даже не ожидал, что могу даже и родить в 45 лет. Сейчас ему уже 20 лет.

И таких непридуманных историй о крещенской воде немало. Их можно услышать даже в больничных коридорах.

Ирина Волынец, заведующая пульмонологическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» Минска:

Говорить, что вода обладает какими-то лечебными свойствами, мы пока не можем, потому что это глубоко не изучалось. Но если поговорить с людьми, которые ее принимали, то они чувствуют себя намного лучше, когда начали принимать эту воду. Наверное, это все-таки вера человека в то, что она помогает.

Загадка природы, феномен либо вера? Крещенская вода мягче по составу и способна храниться годами. Такие свойства ученые объясняют сезонными колебаниями качества воды. Мол, именно зима – самая благоприятная пора.

Александр Бильдюкевич, академик Национальной академии наук Беларуси, директор Института физико-органической химии НАН Беларуси:

Речь идет, как правило, о воде из поверхностных источников. Затруднен рост микроорганизмов, уменьшается способность воды растворять соединения или минералы, с которыми она контактирует. Вода в этот сезон (январь) имеет более высокие качественные показатели с точки зрения наличия посторонних примесей. Поскольку она изначально чище, она и хранится дольше. Это вполне нормальное явление.

Впрочем, священнослужители убеждены: главного под микроскопом не увидеть.

Протоиерей Кирилл Шолков, председатель Синодального отдела по социальной работе Белорусской православной церкви, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица»:

Физического отличия от обычной воду нет: она меняется духовно. И когда человек с верой эту воду черпает, принимает ее, конечно, великое благо есть. Именно когда человек понимает, что он делает.

Не без веры на неделе опускались и в прорубь. Мы же решили задаться вопросом не столько мотивации, а сколько вопросом влияния низкой температуры на человека.

Температура в криосауне сейчас минус 120 градусов. Говорят, такой режим способствует укреплению и омоложению организма. Температура здесь опускается до минус 180 градусов. И так три минуты. Если говорят, что пар костей не ломит, то холод в правильной дозировке и вовсе способен творить чудеса.

Игорь Петушков, врач-реабилитолог, директор предприятия по производству реабилитационной техники:

Это все же оздоровление, это профилактика различных болезней, это лечение, это реабилитация. Есть русская поговорка «холодной зимой все молоды и красивы». Все так и есть.

А теперь отправляемся на Комсомольское озеро. Погружение до и после. Как нахождение в ледяной воде отражается на организме? Эксперимент прямо сейчас. У нас два добровольца. Пока они готовятся, беседуем с доктором о плюсах и минусах контакта с прорубью.

Ирина Волынец, заведующая пульмонологическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» Минска:

Для организма это полезно. Но надо заниматься этим систематически и постоянно. Если у человека есть какие-то хронические заболевания, то это чревато непредсказуемыми последствиями.

Принцип прост: в холодный омут – с умом и подготовкой! Тем временем, у нас – готовность номер один. Уверенным шагом герои направляются к нашему медпосту. Здесь им измерят пульс, давление и насыщенность крови кислородом. У обоих показатели завидные: если не в космос, то в прорубь уж точно.

Владимир Васильевич – самый известный морж страны. Стаж ныряния в ледяную воду – 15 лет, причем периодичность достигает и шести раз в неделю. Вот и сейчас – почти минута в воде.

Против такого-то опыта Петр – новичок. Впрочем, вполне уверенный, ведь закалка – уже стала хорошей привычкой. Но здесь мы собрались ради другого результата. После морозно-водных процедур – сверка медицинских показателей и неожиданный результат.

Ирина Волынец, заведующая пульмонологическим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница» Минска:

Было интересно посмотреть, как у них меняются параметры, но, к моему удивлению, они не изменились. Были хорошие показатели до погружения, такими же хорошими они остались после.

Для нас – открытие, а вот Владимир Васильевич ни на секунду не сомневался в том, что результат будет именно таким. Это и вера, это и практика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.