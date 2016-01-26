Как живет 7-летняя девочка, которая не чувствует голода, усталости и боли

Новости Великобритании. У семилетней британки Оливии Фарнсворт врачи обнаружили нехватку участка 6-й хромосомы.

Ребенок – единственный в мире, у кого присутствуют сразу 3 уникальных симптома.

Они начали проявляться, когда Оливии из Хаддерсфилда было еще несколько месяцев. Малышкой она никогда не плакала, а в возрасте девяти месяцев отказалась от дневного сна. Вообще

девочка может бодрствовать трое суток подряд.

Из-за заболевания у нее нарушился рост волос и не восстанавливался в течение первых четырех лет жизни. А однажды Оливия упала и порвала губу. Ей пришлось пройти пластическую операцию.

Никки Трепак, мать Оливии:

Из-за патологии у дочки отсутствует чувство опасности.

Как-то раз ее сбил и протащил по дороге автомобиль, а ей нипочем. Мы с детьми были в ужасе. А Оливия лишь удивилась: «Что за переполох?» Мне казалось, что водитель нанес ей многочисленные повреждения. На ее груди отпечаталось колесо. Но все обошлось, она только содрала кожу на пальце ноги и на бедре. Врачи считают, что травм она не получила потому, что не напрягала мышцы.