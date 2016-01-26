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Эпидемии гриппа в Беларуси не ожидается – таковы прогнозы медиков на 2016 год

26 января 2016 13:41
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Новости Беларуси. Эпидемии гриппа в Беларуси не ожидается – таковы прогнозы медиков на 2016 год. За последние семь лет заболеваемость группами данного вируса сократилась в 52 раза. Добиться таких успехов помогла вакцинация. В 2016 году прививки против гриппа сделали более 40 процентов населения, что является лучшим результатом не только на постсоветском пространстве, но и среди стран Евросоюза. Для сравнения: в Украине в этом году привились только 0,3%. 

В Беларуси пик заболевания, по прогнозам, медиков придется на конец января-начало февраля, что считается абсолютной нормой для данного периода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Игорь Гаевский, заместитель министра – главный государственный санитарный врач Республики Беларусь:
На протяжении нескольких лет мы осознали и понимаем, что если вовремя проведем соответствующую кампанию по профилактике, а это самый действенный метод, то мы сделаем большое дело – мы сэкономим время и деньги граждан.  

# Медицина # Здоровье # Игорь Гаевский

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