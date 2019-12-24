Ванны с молоком и мёдом, как у Клеопатры, и грязелечение: какие ещё уникальные процедуры есть в «Ружанском»

Добро пожаловать в соляную пещеру! Галотерапия – спасение для людей с бронхитом, астмой, псориазом, нейродермитом. Отличная профилактика ОРВИ. Десяток процедур и можно пару месяцев забыть про ингалятор. Под релаксирующую музыку вдыхать пары гималайской белорусской соли – одно удовольствие.

Галина Моисеенкова, заместитель директора по медицинской части и питанию ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Чтобы детям было удобно находиться в течение получаса на данном сеансе, они играют с солью как в песочнице. Чаще всего у нас находятся гости из России, Польши, Прибалтики, Испании и Италии.