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Ванны с молоком и мёдом, как у Клеопатры, и грязелечение: какие ещё уникальные процедуры есть в «Ружанском»

24 декабря 2019 07:32
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Дышать горным воздухом, не покидая пределы Синеокой, возможно на целебном «Ружа Хуторе». Медицинская аппаратура новая, процедуры качественные.

Ванны с молоком и мёдом, как у Клеопатры, и грязелечение: какие ещё уникальные процедуры есть в «Ружанском»-1

Благодаря устройству подводного горизонтального вытяжения позвоночника, остеохондроз как рукой снимет.

Ванны с молоком и мёдом, как у Клеопатры, и грязелечение: какие ещё уникальные процедуры есть в «Ружанском»-4

Денис Герасимович, врач-педиатр ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Позволяет снизить напряжения в самом позвоночнике.

Ванны с молоком и мёдом, как у Клеопатры, и грязелечение: какие ещё уникальные процедуры есть в «Ружанском»-7

Добро пожаловать в соляную пещеру! Галотерапия – спасение для людей с бронхитом, астмой, псориазом, нейродермитом. Отличная профилактика ОРВИ. Десяток процедур и можно пару месяцев забыть про ингалятор. Под релаксирующую музыку вдыхать пары гималайской белорусской соли – одно удовольствие.

Галина Моисеенкова, заместитель директора по медицинской части и питанию ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Чтобы детям было удобно находиться в течение получаса на данном сеансе, они играют с солью как в песочнице. Чаще всего у нас находятся гости из России, Польши, Прибалтики, Испании и Италии.

Ванны с молоком и мёдом, как у Клеопатры, и грязелечение: какие ещё уникальные процедуры есть в «Ружанском»-10

В санатории богатый комплекс водных процедур. Особенно славятся ванны. Одновременно можно наслаждаться минералами и любоваться сосновым бором за окном. Молочные с медом, как у Клеопатры, сделают тело шелковистым. Дегтярные вылечат кожу и хорошенько взбодрят.

Ванны с молоком и мёдом, как у Клеопатры, и грязелечение: какие ещё уникальные процедуры есть в «Ружанском»-13

Очень эффективна пелоидотерапия или грязелечение.

Светлана Герасимович, врач-педиатр, эндокринолог ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Санаторий «Ружанский» использует два вида грязи от озера Дикого. За счет воздействия биологически активных веществ кожа становится мягкой, эластичной и упругой, влияет на работу сердечно-сосудистой и бронхолегочной системы.

Ванны с молоком и мёдом, как у Клеопатры, и грязелечение: какие ещё уникальные процедуры есть в «Ружанском»-16

Карбокситерапия собирает поклонников по всему миру. Инъекции СО2 вводят в биологически активные точки и восполняют недостаток кислорода в тканях. Кожа омолаживается, давление нормализуется, мигрень и варикоз уходят.

Ванны с молоком и мёдом, как у Клеопатры, и грязелечение: какие ещё уникальные процедуры есть в «Ружанском»-19

В Ружанском используют и нетрадиционные методы.

Геннадий Сысой, рефлексотерапевт:
Пиявки улучшают качество крови и микроциркуляцию. Один из самых эффективных методов лечения бесплодия это гирудотерапия. Противопоказание самое большое проблема со свертываемостью крови.

Ванны с молоком и мёдом, как у Клеопатры, и грязелечение: какие ещё уникальные процедуры есть в «Ружанском»-22

У врачей-узистов всегда аншлаг. Город здоровья ценят мужчины и женщины.

Ванны с молоком и мёдом, как у Клеопатры, и грязелечение: какие ещё уникальные процедуры есть в «Ружанском»-25

Совсем скоро дам ожидает сюрприз.

Наталья Нашилова, и.о. начальника управления маркетинга и качества ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Работают косметолог, гинеколог, иглорефлексотерапевт, есть кабинет маникюра и педикюра, парикмахерская. В ближайшем будущем у нас планируется открытие салона красоты, который будет называться «Первая леди».

*На правах рекламы.

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