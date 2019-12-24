Ванны с молоком и мёдом, как у Клеопатры, и грязелечение: какие ещё уникальные процедуры есть в «Ружанском»

Дышать горным воздухом, не покидая пределы Синеокой, возможно на целебном «Ружа Хуторе». Медицинская аппаратура новая, процедуры качественные.
Дышать горным воздухом, не покидая пределы Синеокой, возможно на целебном «Ружа Хуторе». Медицинская аппаратура новая, процедуры качественные.
Благодаря устройству подводного горизонтального вытяжения позвоночника, остеохондроз как рукой снимет.
Денис Герасимович, врач-педиатр ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Позволяет снизить напряжения в самом позвоночнике.
Добро пожаловать в соляную пещеру! Галотерапия – спасение для людей с бронхитом, астмой, псориазом, нейродермитом. Отличная профилактика ОРВИ. Десяток процедур и можно пару месяцев забыть про ингалятор. Под релаксирующую музыку вдыхать пары гималайской белорусской соли – одно удовольствие.
Галина Моисеенкова, заместитель директора по медицинской части и питанию ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Чтобы детям было удобно находиться в течение получаса на данном сеансе, они играют с солью как в песочнице. Чаще всего у нас находятся гости из России, Польши, Прибалтики, Испании и Италии.
В санатории богатый комплекс водных процедур. Особенно славятся ванны. Одновременно можно наслаждаться минералами и любоваться сосновым бором за окном. Молочные с медом, как у Клеопатры, сделают тело шелковистым. Дегтярные вылечат кожу и хорошенько взбодрят.
Очень эффективна пелоидотерапия или грязелечение.
Светлана Герасимович, врач-педиатр, эндокринолог ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Санаторий «Ружанский» использует два вида грязи от озера Дикого. За счет воздействия биологически активных веществ кожа становится мягкой, эластичной и упругой, влияет на работу сердечно-сосудистой и бронхолегочной системы.
Карбокситерапия собирает поклонников по всему миру. Инъекции СО2 вводят в биологически активные точки и восполняют недостаток кислорода в тканях. Кожа омолаживается, давление нормализуется, мигрень и варикоз уходят.
В Ружанском используют и нетрадиционные методы.
Геннадий Сысой, рефлексотерапевт:
Пиявки улучшают качество крови и микроциркуляцию. Один из самых эффективных методов лечения бесплодия – это гирудотерапия. Противопоказание самое большое – проблема со свертываемостью крови.
У врачей-узистов всегда аншлаг. Город здоровья ценят мужчины и женщины.
Совсем скоро дам ожидает сюрприз.
Наталья Нашилова, и.о. начальника управления маркетинга и качества ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Работают косметолог, гинеколог, иглорефлексотерапевт, есть кабинет маникюра и педикюра, парикмахерская. В ближайшем будущем у нас планируется открытие салона красоты, который будет называться «Первая леди».
*На правах рекламы.