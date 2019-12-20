Эффективно и безопасно. Белорусские медики провели уникальную операцию на сердце 11-летнему ребёнку

Новости Беларуси. Впервые в СНГ. Белорусские медики провели уникальную операцию на сердце 11-летнему ребенку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малоинвазивные вмешательства не редкость для детской хирургии. Их делают с помощью эндоваскулярного протеза и УЗИ-датчика. Устройство через сосуды помещают в пищевод.

Однако в случае со Всеволодом из Молодечно это оказалось невозможно: орган мальчика был трансплантирован. Поэтому врачи приняли решение использовать внутрисердечный УЗИ-датчик. Такой метод показал себя успешно. Мальчика уже сегодня выпишут из больницы.





Павел Черноглаз, заведующий операционной ГУ «РНПЦ детской хирургии»:

Нам удалось это сделать. Датчик мы провели внутрь сердца. И под контролем внутри сердца мы выполнили процедуру. Эффективно, безопасно. Мы очень довольны самой процедурой. Помимо того, что мы смогли помочь ребенку, мы эту методику начали внедрять. Очень хорошая методика. Хорошая визуализация и качество структуры сердца.