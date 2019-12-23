Водительская комиссия – за один день. Минздрав Беларуси запустил пилотный проект

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси 23 декабря запускает пилотный проект: водители смогут получить справку о состоянии здоровья за один день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока это можно сделать только в столичной 24-й поликлинике, Столбцовской районной больнице, а также в гомельской поликлинике № 7.

Если раньше нужно было самому брать выписку из амбулаторных карт в своей поликлинике, а затем ехать на водительскую медкомиссию по другому адресу, то сейчас это можно сделать онлайн.