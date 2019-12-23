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Водительская комиссия – за один день. Минздрав Беларуси запустил пилотный проект

23 декабря 2019 06:52
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси 23 декабря запускает пилотный проект: водители смогут получить справку о состоянии здоровья за один день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Водительская комиссия – за один день. Минздрав Беларуси запустил пилотный проект-1

Пока это можно сделать только в столичной 24-й поликлинике, Столбцовской районной больнице, а также в гомельской поликлинике № 7.

Водительская комиссия – за один день. Минздрав Беларуси запустил пилотный проект-4

Если раньше нужно было самому брать выписку из амбулаторных карт в своей поликлинике, а затем ехать на водительскую медкомиссию по другому адресу, то сейчас это можно сделать онлайн.

Водительская комиссия – за один день. Минздрав Беларуси запустил пилотный проект-7

Необходимые выписки из других учреждений здравоохранения запросят за вас.

# Водительские права # Здоровье # Фотофакт

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