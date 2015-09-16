VIII Международная научная конференция, посвященная изучению физики плазмы, открылась в Минске

Новости Беларуси. Зарубежные ученые высоко оценивают уровень белорусской школы по изучению физики плазмы. Об этом заявляют участники VIII Международной научной конференции, посвященной этому направлению.

К физике плазмы сегодня проявляется очень высокий интерес, а ее практическое применение постоянно расширяется. Это неотъемлемый элемент в развитии микроэлектроники, медицины и сельского хозяйства. Общий объем рынка плазменных технологий оценивают почти в 4 триллиона долларов и он уступает лишь рынку химической промышленности.

На конференцию в Минск приехали более 100 ученых из 15 стран. Среди них – представители США, Франции, Нидерландов и Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тлеккабул Рамазанов, проректор по научно-инновационной деятельности Казахского национального университета имени Аль-Фараби:

В Беларуси очень сильно развита школа физики плазмы, а конкретно по плазменным технологиям. Это действительно мировая школа, которая имеет успех и мирового уровня. И по этой причине все ученые приезжают сюда.

Джордж Паскалов, старший научный сотрудник компании (США):

Здесь очень много умных людей, очень много новых исследований на очень высоком уровне. Актуальное направление связано с переработкой отходов для получения отходов. Не просто для утилизации. Мне кажется, что белорусские ученые как раз в этом направлении намного впереди многих стран.