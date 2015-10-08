В Светлогорске открылось отделение реабилитации: на закупку медоборудования выделено более 1,5 млрд рублей

Новости Беларуси. В Светлогорске открылось отделение реабилитации. Теперь здесь будут восстанавливать здоровье пациенты после сложных заболеваний. На закупку медоборудования выделили более полутора миллиардов рублей.

Анна Николаевна – почетный первый пациент нового отделения. В палате, где все дышит новизной, всего пару часов.

Анна Куницкая, пациент отделения медицинской реабилитации Светлогорской центральной районной больницы:

Я очень рада, что это отделение открылось. Возможно, это отделение еще многим поможет в жизни. Я за себя уже не говорю, но хоть бы меня восстановили, чтобы я могла ходить. И хотя бы я выходила на улицу сама, своими ножками.

Жизненно важно это отделение для многих жителей Светлогорского района. Инсульты, инфаркты, переломы, заболевания иммунной системы – светлогорцы с такими диагнозами на реабилитацию до недавнего времени вынуждены были ездить в другие города.

Татьяна Боровая, заведующий отделением медицинской реабилитации Светлогорской центральной районной больницы:

Многие пациенты в силу своих тяжелых состояний, утраченных каких-то функций не могут добраться до этих отделений. Пациенты с тяжелыми функциональными нарушениями могут находиться под круглосуточным наблюдением медперсонала, получать здесь полноценную медикаментозную терапию.

Отделение оборудовано всем необходимым: от душевых до тренажерных залов и современных процедурных. Одновременно комфортно себя чувствовать здесь будут сразу 25 человек. Весь день пациента расписан по минутам: психолог, физкультура, массаж, водные процедуры – все для того, чтобы вернуть человека к привычной жизни в самые сжатые сроки.

С элементарных движений для пациентов этого отделения начинается новая жизнь. Вставать, сидеть, ходить и даже разговаривать в этих стенах будут заново учиться тысячи светлогорцев.

Уже к началу следующей недели палаты этого отделения будут заполнены пациентами. Вместе с медиками помогать вернуться к привычной жизни больным здесь будут и их родственники. Поддержка близких – главный залог успешной реабилитации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.