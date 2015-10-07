7 октября Президент принял участие в церемонии открытия Центра позитронно-эмиссионной томографии на базе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии

Новости Беларуси. Начнем выпуск с темы о главном: о здоровье нации. Новый центр с новыми подходами и методами лечения онкологических заболеваний сегодня, 7 октября, начал работать в Боровлянах. В открытии современного комплекса принял участие Президент Беларуси. Рост онкозаболеваний отмечается во всех европейских странах, к сожалению, в том числе и в Беларуси. Однако в нашей стране в последнее время удалось снизить смертность от этой страшной болезни.

Полгода назад Ирина Анатольевна попала в больницу впервые в жизни. И сразу серьезно: женщине поставили страшный диагноз — онкология. Курс химиотерапии и сложная операция позади. Она неохотно делится пережитым. Но в итоге прогноз хороший. Сегодня ее выписывают.

Ирина Садовникова, пациентка:

Счастлива безмерно, врачи здесь бесподобные, это врачи от Бога. Они действительно спасают людей, помогают им. Вообще, нужно и им как-то помогать в этом плане, потому что самоотверженные люди.

Наталья Бреус, СТВ:

Будущее в лечении рака за молекулярно-генетическими исследованиями. Об этом говорили еще пять лет назад при обсуждении перспектив развития онкологической службы в республике. Тогда президентом было принято принципиальное решение: стране нужна мощная медицинская база с современным оборудованием, чтобы рак для многих людей не становился приговором.

Так открывается в стране Республиканский центр позитронно-эмиссионной томографии. Он расположен на базе РНПЦ онкологии в Боровлянах. Да, сложное название, но ничего простого здесь и в помине нет. Почти космос в медицине, говорит руководитель центра.

Руслан Сакович, заведующий Республиканским центром позитронно-эмиссионной томографии:

Сейчас мы находимся в помещении, где пациенты готовятся к исследованию. К исследованию подготовка занимает где-то около одного часа, поэтому пациенты должны находится в специальных боксах, где они готовятся к исследованию. Здесь стоит специальное кресло, пациент занимает наиболее оптимальное для него позицию, чтобы можно было максимально расслабиться.

Можем говорить на сегодняшний день: диагностировать не только на структурном уровне, то ест не только на мофологическом, когда мы видим этот очаг, говорим уже о метоболическом изменении, то есть мы переходим на клеточный уровень диагностики.

Циклотронная радиохимическая лаборатория, правда, больше похожа на космическую станцию. Это закрытая зона, куда без специальной экипировки не попадешь. О «начинке» нового центра рассказывают главе государства. Уникальность в том, что здесь синтезируют радиофармпрепараты. Такие вводят пациентам, чтобы потом с их помощью на сканере распознать опухоль. Это если объяснять просто. На самом деле — сложнейшие цепочки. Президент интересуется деталями процесса. И работой сотрудников: химики, инженеры, врачи… На этих позициях — одна молодежь. Александр Лукашенко говорит: «У таких специалистов должна быть достойная зарплата».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Построить мы построили объект. Пусть дорого и прочее, мы умеем это делать. Но дальше нам нужнее люди, которые полностью освоят. Мо вам совет: вы набирайте постепенно людей. Лучше пусть люди получают большую зарплату за больший объем, это же не в ущерб процессу самому, потому что дело-то серьезное.

Оборудование центра позволит выявлять новообразования на самых ранних стадиях. Для многих это не просто продлит — спасет жизнь! Ежегодно в республике онкологические заболевания выявляют у 40 тысяч пациентов. Белорусские врачи с сожалением констатируют — в последние годы увеличивается количество больных раком. Эта происходит сегодня во всех европейских странах. Но радует медиков, что получается у нас снижать смертность от этой страшной болезни.

Олег Суконко, директор ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова»:

Мы пять лет назад по вашему поручению у нас была сформирована программа «Онкология», на которую выделены немалые средства — 861 млрд. бел. рублей. Я должен Вам доложить, что программа выполнена и доказательством этого является вот это здание, которое было по программе. Все практически выполнено. Полностью мы перевооружили нашу страну линейными ускорителями, сегодня мы вышли на мировой уровень в этом направлении. По смертности, этот показатель является таким международным. Отношение смертности от злокачественных новообразований к заболеваемости Беларусь находится на очень приличном месте, она опережает практически все страны СНГ и приближается к США, Германии, то есть мы на это ориентируемся. Если взять Европейский союз, то наш показатель лучше.

Центр построили за два года. Здесь будут оказывать помощь белорусам. А вот иностранцам будут доступны платные услуги.

Олег Суконко, директор ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова»:

В век индивидуальной медицины, персонифицированной, наша страна вступает одна из первых.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Игрушка нам эта дорого стоила. И я принимал волевое решение. И Жарко может рассказать. Несколько раз я говорю: Василий Иванович, ты ж учти, нам никто не простит, если мы делаем не то или не вовремя. Да, понятно, хорошо, надо. Но есть ли где-то важнее что-то? Сначала посоветовался с Вами, а потом меня убеждал: да, это то, что нам сегодня нужно. Нам достаточно этого ПЭТ-центра?

Олег Суконко, директор ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова»:

Я думаю, ПЭТ-центр на ближайшие 10 лет закроет всю проблему. Не только в Беларуси.

На индивидуальный подход ориентирована и работающая на базе научно-практического центра лаборатория канцерогенеза. Она тоже значится в маршруте Президента.

Здесь помогают определиться с точной схемой лечения. Подбирая препарат, который подойдет пациенту лучше всего. Вместо того, чтобы палить из химической пушки по воробьям — теперь по болезни бьют с четким прицелом. В онкологии важна точная диагностика. Ведь протоколы лечения, что в Америке, что у нас — одинаковые. Главное знать, что лечить.

Раиса Смолякова, заведующий Республиканской молекулярно-генетической лаборатории канцерогенеза:

Этот центр является, действительно, очень уникальным, потому что в странах Европы и Запада имеются только разрозненные отдельные лаборатории, которые проводят эти исследования. Поэтому при разработке концепции строительства данного корпуса мы собрали в этом центре все самые уникальные лаборатории, которые имеются во всем мире, чтобы можно было сосредоточить все эти исследования конкретно в одном центре для всей республики.

Вообще за последние годы сделано немало, чтобы вывести белорусское здравоохранение на передовые позиции. И как признание на международном уровне — в конце октября в стране пройдет Европейская министерская конференция ВОЗ. Во многом благодаря достижениям в медицине Беларусь сегодня на 53-м месте в мире среди почти 200 стран по уровню человеческого развития.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Мы входим в лучшие страны не только Европы, но и мира.

В новом центре смогут помогать не только онкопациентам. Его будут использовать для диагностики кардиологических заболеваний, болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также эпилепсии. Такие центры для помощи заболевшим стоят дорого. Но еще дороже здоровая нация. Ведь вложения в медицину — это инвестиции в человека, в его здоровье и благополучие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.