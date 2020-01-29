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«В стране мы предпринимаем необходимые меры, чтобы он к нам не попал». Чем опасен коронавирус

29 января 2020 09:42
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заведующий отделом эпидемиологии ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» – Владимир Пашкович.

Стоит ли опасаться коронавируса?

Владимир Пашкович, заведующий отделом эпидемиологии ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
Это коронавирус нового типа, это говорит о том, что он раньше не циркулировал и, по данным Всемирной организации здравоохранения, он преодолел межвидовой барьер между животным и человеком и стал уже передаваться от человека к человеку. Он уже представляет опасность, это мы видим по цифрам его распространения в странах, в которых он уже зафиксирован.

«В стране мы предпринимаем необходимые меры, чтобы он к нам не попал». Чем опасен коронавирус -1

Поэтому у нас в стране тоже мы предпринимаем необходимые меры, чтобы он к нам не попал. А если попал, то был локализован и не имел никакого распространения дальше. В первую очередь, чтобы не завезти его к нам, санитарно-карантинный контроль и пункт пропуска на государственной границе усилен. Проводятся мероприятия, чтобы выявить таких заболевших. Так как это пошло из КНР, мы внимательно следим за гражданами, которые прибыли из Китая, работаем с ними, если они почувствовали какие-то недомогания, чтобы сразу обращались за медицинской помощью, чтобы им была проведена диагностика, оказание необходимой помощи, чтобы они не ходили и не распространяли, если у них есть какая-то инфекция.

Передаётся ли коронавирус через посылки из Китая

«В стране мы предпринимаем необходимые меры, чтобы он к нам не попал». Чем опасен коронавирус -4

Как он передается?

Владимир Пашкович:
Как и все респираторные вирусы, он передается воздушно-капельным путем при разговоре, при нахождении в тесном контакте в закрытом помещении, он также может передаваться контактно-бытовым путем через прикосновение к загрязненным предметам, если человек их трогает, соответственно, он ему передается.

«Ношение масок мы не рекомендуем, потому что это малоэффективно». Что необходимо сделать, чтобы не заболеть

«В стране мы предпринимаем необходимые меры, чтобы он к нам не попал». Чем опасен коронавирус -7

Какой инкубационный период у этого вируса?

Владимир Пашкович:
Максимальный инкубационный период 14 дней, но, как правило, с двух дней начинают проявляться симптомы, характерные для этой инфекции. Поэтому проводится наблюдение в течение двух недель за такими студентами, которые возвращаются. Если в этот период у них какие-то симптомы, то они, соответственно, госпитализируются в инфекционный стационар.

«В стране мы предпринимаем необходимые меры, чтобы он к нам не попал». Чем опасен коронавирус -10

# Здоровье # Здоровье # Владимир Пашкович # Фотофакт

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