«В стране мы предпринимаем необходимые меры, чтобы он к нам не попал». Чем опасен коронавирус

Гость программы « Новое утро» на РТР-Беларусь – заведующий отделом эпидемиологии ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» – Владимир Пашкович. Стоит ли опасаться коронавируса? Владимир Пашкович, заведующий отделом эпидемиологии ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

Это коронавирус нового типа, это говорит о том, что он раньше не циркулировал и, по данным Всемирной организации здравоохранения, он преодолел межвидовой барьер между животным и человеком и стал уже передаваться от человека к человеку. Он уже представляет опасность, это мы видим по цифрам его распространения в странах, в которых он уже зафиксирован.

Поэтому у нас в стране тоже мы предпринимаем необходимые меры, чтобы он к нам не попал. А если попал, то был локализован и не имел никакого распространения дальше. В первую очередь, чтобы не завезти его к нам, санитарно-карантинный контроль и пункт пропуска на государственной границе усилен. Проводятся мероприятия, чтобы выявить таких заболевших. Так как это пошло из КНР, мы внимательно следим за гражданами, которые прибыли из Китая, работаем с ними, если они почувствовали какие-то недомогания, чтобы сразу обращались за медицинской помощью, чтобы им была проведена диагностика, оказание необходимой помощи, чтобы они не ходили и не распространяли, если у них есть какая-то инфекция. Передаётся ли коронавирус через посылки из Китая

Как он передается? Владимир Пашкович:

Как и все респираторные вирусы, он передается воздушно-капельным путем при разговоре, при нахождении в тесном контакте в закрытом помещении, он также может передаваться контактно-бытовым путем через прикосновение к загрязненным предметам, если человек их трогает, соответственно, он ему передается. «Ношение масок мы не рекомендуем, потому что это малоэффективно». Что необходимо сделать, чтобы не заболеть