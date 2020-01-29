Передаётся ли коронавирус через посылки из Китая

В Китае сейчас эпидемия, однако многие белорусы заказывают посылки именно из этой страны. Стоит ли бояться получать на почте свои долгожданные коробки, узнали в программе « Новое утро» на РТР-Беларусь .

Владимир Пашкович, заведующий отделом эпидемиологии ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

Пока что не зафиксировано таких случаев передачи через посылки. Респираторные вирусы нестойкие в окружающей среде. Пока доходит посылка из Китая, она проходит очень много перевалочных баз. Наверняка, китайские власти начнут или уже проводят какую-то обработку. Она чувствительна к ультрафиолетовому облучению, хотя солнца сейчас нет, но такой путь маловероятный.