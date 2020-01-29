Прямой эфир

Передаётся ли коронавирус через посылки из Китая

29 января 2020 10:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Китае сейчас эпидемия, однако многие белорусы заказывают посылки именно из этой страны. Стоит ли бояться получать на почте свои долгожданные коробки, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Владимир Пашкович, заведующий отделом эпидемиологии ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
Пока что не зафиксировано таких случаев передачи через посылки. Респираторные вирусы нестойкие в окружающей среде. Пока доходит посылка из Китая, она проходит очень много перевалочных баз. Наверняка, китайские власти начнут или уже проводят какую-то обработку. Она чувствительна к ультрафиолетовому облучению, хотя солнца сейчас нет, но такой путь маловероятный.

Передаётся ли коронавирус через посылки из Китая-1

# Здоровье # Здоровье # Владимир Пашкович # Фотофакт # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
«В стране мы предпринимаем необходимые меры, чтобы он к нам не попал». Чем опасен коронавирус
29 января 2020 09:42

«В стране мы предпринимаем необходимые меры, чтобы он к нам не попал». Чем опасен коронавирус

Сколько можно пить молока и что делать, если у вас непереносимость лактозы
28 января 2020 07:47

Сколько можно пить молока и что делать, если у вас непереносимость лактозы

Экспорт лекарств в Витебской области планируют увеличить вдвое в 2020-м
27 января 2020 20:18

Экспорт лекарств в Витебской области планируют увеличить вдвое в 2020-м