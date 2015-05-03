В США женщина с мертвым мозгом родила здорового ребенка

Новости США. В США, в штате Небраска, женщина, которая в течение почти двух месяцев была подключена к аппарату жизнеобеспечения, родила здорового малыша, сообщает the New York Daily News.
22-летняя Карла Перес (Karla Perez) была беременна вторым ребенком.
8 февраля у девушки случилось сильное кровоизлияние в мозг.
Несмотря на все усилия врачей, спустя некоторое время им пришлось констатировать смерть головного мозга.
Чтобы сохранить младенца в ее утробе, было принято решение подключить женщину к аппаратам жизнеобеспечения.
Карлу Перес подключили к поддерживающим аппаратам и продержали на них вплоть до того, пока медики установили, что плод стал доношенным и вполне жизнеспособным.
Спусти 54 дня в результате операции кесарева сечения родился мальчик весом всего 1,2 кг. Его назвали Angel (в пер. с англ. – Ангел).
Сью Корт, вице-президент методистской женской больницы:
Наша команда врачей очень верила в свои силы. Мы попытались сделать то, что до этого практически никто не делал. Карла умерла, но она оставила наследника.
Эндрю Робертсон, врач:
Для нас было трудно принять такое решение. Ни в одной медицинской книге не описывается, каким образом проводить подобные операции. Когда Карлу только привезли к нам, малыш был жив, но мы не могли принять роды, так как срок беременности был еще недостаточным.
Сейчас состояние младенца остается стабильным, серьезных осложнений нет.
Также в больнице сообщили, что женщина стала донором печени, обеих почек и сердца, прежде чем ее отключили от аппарата искусственного кровообращения.