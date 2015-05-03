В США женщина с мертвым мозгом родила здорового ребенка

Новости США. В США, в штате Небраска, женщина, которая в течение почти двух месяцев была подключена к аппарату жизнеобеспечения, родила здорового малыша, сообщает the New York Daily News. 22-летняя Карла Перес (Karla Perez) была беременна вторым ребенком. 8 февраля у девушки случилось сильное кровоизлияние в мозг. Несмотря на все усилия врачей, спустя некоторое время им пришлось констатировать смерть головного мозга. Чтобы сохранить младенца в ее утробе, было принято решение подключить женщину к аппаратам жизнеобеспечения.

Карлу Перес подключили к поддерживающим аппаратам и продержали на них вплоть до того, пока медики установили, что плод стал доношенным и вполне жизнеспособным. Спусти 54 дня в результате операции кесарева сечения родился мальчик весом всего 1,2 кг. Его назвали Angel (в пер. с англ. – Ангел).