"Фарфоровая куколка" выходит замуж: женщина с переломами костей самостоятельно смогла пойти к алтарю

Новости Великобритании. Для невесты свадьба – это поворотный момент, о котором мечтает каждая девушка. Прогулка к алтарю, навстречу будущему мужу, знаменует начало супружеской жизни. Но для Ребекки Динсдейл, которая проигнорировала медицинские предостережения, этот момент был особенно тяжелым. Об этом пишет Daily Mail. 31-летняя женщина родилась с повышенной хрупкостью костей, и врачи предупредили ее родителей, что малышка никогда не сможет сидеть или ходить без посторонней помощи.

Готовя к худшему, специалисты пояснили, что вряд ли их дочь проживет более двух лет. Девочка родилась с переломанными костями, и на протяжении многих лет получала еще множество переломов – причем некоторые из них случились из-за банального чиханья. Родители, Пэтси и Эндрю Диксон, называли свою дочь «фарфоровой куколкой».

Они испытывали огромную гордость, когда г-н Диксон вел дочь к алтарю в тот великий день. Невеста, рост которой составлял 109 см, никогда раньше не ходила инвалидной опоры. Ее муж, 35-летний Норман, был в замешательстве, ведь он ожидал, что его невеста будет в инвалидной коляске. Сюрпризы на этом не закончились.

Пришло время для Динсдейлов насладиться первым танцем. Все гости расплакались, увидев, как невеста стояла в объятиях мужа. Ребекка Динсдейл, из Уэстон-сьюпер-Мэра, Сомерсет:

Это был особый день. Тот самый, о котором мечтает каждая девушка.

Прогулка к алтарю и наш первый танец вымотали меня, но я отчаянно держалась изо всех сил.

Норман думал, что я приеду к алтарю на своей коляске, но я хотела удивить его. Я не могу ходить самостоятельно, но при помощи моего отца и лучшей подруги мне удалось сделать несколько шагов.

Возможно, мне следовало бы прилечь после такого, но это определенно стоило того, чтобы увидеть выражение лица Нормана и наших гостей. Я просто благодарна, что ничего не сломала в важный для меня день. У г-жи Динсдейл был диагностирован несовершенный остеогенез, когда ей было всего пять дней. Врачи определили, что все ее кости были сломаны в утробе матери или при родах. Когда родители узнали, что шансы на выживание крайне малы, они забрали дочь домой, чтобы хоть немного побыть полноценной семьей.

63-летняя г-жа Диксон, мать Ребекки:

Я знала, что что-то было не так во время беременности. Я постоянно говорила врачам, что волнуюсь, но меня просто считали нервной мамой.

Мой живот не был таким же твердым, как при вынашивании сыновей. Он был мягким, как желе.

Когда она родилась, каждая кость в ее теле была сломана. Она была хрупкой, словно фарфоровая кукла. Несмотря на огромную боль и страдания, вызванные сотнями переломов, она никогда не позволяла своему состоянию ограничивать себя и даже пошла в обычную школу. Над ней издевались, показывали пальцем и смеялись на улице, но в подростковом возрасте она ходила в клубы, отправлялась на шопинг, проводила каникулы за границей. Г-жа Динсдейл, обеспокоенная своим состоянием, думала, что никогда не выйдет замуж – пока она не познакомилась с ИТ-специалистом Норманом, из Белфаста, через программу обмена мгновенными сообщениями MSN Messenger в 2005 году. После пяти лет переписки они полюбили друг друга, и в 2011 году Норман сделал ей предложение. Пара связала себя узами брака в июле прошлого года. Ребекка Динсдейл:

Частичка меня думала, что люди никогда не захотят провести свою жизнь с инвалидом. Это трудно, ты берешь на себя ответственность за человека с инвалидностью.

Я всегда мечтала о свадьбе, но часть меня не верила, что это может случиться.

Я нашла платье с оборками без бретелек, которое специально перешили для меня. В нем я чувствовала себя принцессой целый день.

Я обычно перемещаюсь из комнаты в комнату при помощи ходунков или инвалидной коляски, если я собираюсь на улицу, сама я не могу никуда пойти. Но в день свадьбы я приложила все свои усилия. Я ухватилась за папу и лучшую подругу, и мне удалось сделать несколько шагов по проходу.

Я пересилила себя. Я раньше никогда не стояла так долго без своих ходунков. Вся боль того стоила.

Во время первого танца Норман держал меня крепко, так как я стояла. Я бы хотела покружиться и откинуться назад, как и любая другая невеста, но я никогда не смогу сделать это.

Иногда мне стыдно перед Норманом, ведь я не "нормальная" жена. Хотя что тогда является нормальным?