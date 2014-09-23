В рейтинге агентства «Bloomberg» белорусская система здравоохранения опередила американскую и российскую

Новости Беларуси. Белорусская система здравоохранения оказалась лучше американской. Соответствующий рейтинг опубликовало агентство «Bloomberg». Наша страна вошла в него впервые, заняв 42 место и опередив США на два пункта.

Эффективность заботы о здоровье нации оценивалась путем сопоставления средней продолжительности жизни, расходов на здравоохранение и затрат на душу населения.

Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи:

На новый этап вышло развитие науки: хорошая материально-техническая база, которая оснащена современным оборудованием. Мы очень активно выезжали на учебу за рубеж, к нам приезжали специалисты, обучали наших специалистов. Сегодня многие наши специалисты включаются в международные обучающие программы и выезжают для обучения специалистов других стран. Вплоть до того, что мы выезжаем в некоторые регионы Российской Федерации, где наши кардиохирурги помогают коллегам-россиянами освоить какие-то методики. И то, что у нас за последние несколько лет ожидаемо продолжительность жизни выросла на два года, больше, чем на два года, – это достижение в том числе четко выстроенной системы здравоохранения.

В рейтинге эффективности систем здравоохранения лидирует Сингапур, второе место занял Гонконг, третье у Италии. Также в первую пятерку вошли Япония и Южная Корея. Замыкает список Россия. Другие постсоветские страны в этот табель не попали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.