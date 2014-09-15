Рак молочной железы и рак легкого: симптомы, диагностика и лечение

Диагностика рака молочной железы:

Анна Харун, врач-рентгенолог маммографического кабинета УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Молочные железы нужно обследовать комплексом методов. В этот комплекс входит маммография узи молочных желез. В зависимости от того, в каком возрасте находится женщина, ей первичным методом исследования будет являться либо маммография, либо узи. Если это касается женщин в возрасте до 40-45 лет, то основным и первичным методом обследования у нее будет обследование молочных желез. В связи с тем, что инволюция молочных желез находится еще в той стадии, когда железистая ткань достаточно сохранена и визуализация на маммографии будет затруднена. Что касается женщин 45-50 лет и старше, основным и первичными методом исследования будет маммография. Маммографию проводят в 2 стандартных проекциях: прямой и косой проекции. В случае, если маммография выполняется с целью скринингового обследования, мы должны обнаружить все изменения в молочной железе, которые относятся к непальпируемым образованиям либо патологиям молочной железы злокачественного характера в первую очередь.

Владимир Караник, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер», главный внештатный онколог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, кандидат медицинских наук:

На сегодняшний момент скрининговые программы (активное выявление рака молочной железы) наиболее актуальная во всем мире методика. К сожалению, доказано, что само обследование молочных желез либо обследование пальпаторно руками гинеколога не является тем фактором, который позволяет снизить смертность от данного заболевания. Я ни в коем случае не хочу сказать, что этим методом не надо заниматься. Это не настолько эффективно, насколько нам хотелось бы, но это позволяет иногда выявить хотя бы не на ранней стадии, но не допустить поздней стадии. Что касается ранней стадии, это выполнение маммографии раз в два года.

Если есть какие-то доброкачественные изменения, они подлежат санации. Если там выявляются какие-то диффузные изменения, тогда требуется какое-то медикаментозное лечение, направленное хотя бы предупредить ухудшение ситуации.

Профилактика рака молочной железы

Владимир Караник:

Необходимо упортреблять значительное количество овощей, не злоупотреблять копченой, острой, жареной пищей. Периодический прием поливитаминных комплексов. Достаточное количество физической нагрузки. Я понимаю, мы устаем на работе, но все-таки найти время прогуляться вечером, пробежаться, какую-то физическую нагрузку дать — это то, что способствует поддержанию в здоровом виде организма в целом, так и профилактике наших заболеваний.

Признаки рака молочной железы — плотная малоподвижная опухоль, которая не смещается относительно кожи, грудь деформируется, линия сосков на разном уровне, втянутость кожи, отек кожи железы, вид лимонной корки, изменения со стороны лимфатических узлов, выделение из сосков. Обследовать свои молочные железы нужно раз в месяц, на 5-7 день после окончания очередной менструации.

1. Стоя перед зеркалом поднять руки вверх, и посмотреть, симметрично поднялись железы или нет. Кожа должна быть гладкой, одинаково натянутой. Можно увидеть, как ведут себя соски: не втянуты ли они. Ареола должна быть гладкой, без язв и шероховатостей, не должно быть выделений из соска.

2. Не вставая с постели, женщина должна осмотреть себя утром, когда грудь отдохнула. По линиям соска молочная железа условно делится на 4 части и каждый квадрат должен быть осмотрен. Отдельно осматривается область соска и ореолы. В положении лежа удобно смотреть, что делается в подмышечной ямке. Иногда узелок – это единственный признак болезни. Эо уже должно насторожить.

Лечение рака молочной железы:

Владимир Караник:

На сегодняшний момент основной успех лечения рака молочной железы подразумевает комбинированное лечение с обязательным включение той же химиотерапии.

Многие боятся, видя эти последствия, когда выпадают волосы, когда женщина не очень хорошо себя чувствует. Несмотря на то, что у нас порядка 10% женщин, к сожалению, выявляются уже в запущенной, 4 стадии, современные успехи онкологии позволяют, что в течение года от момента установления диагноза, погибает не более 3% женщин, то есть 97% даже с 4 стадией заболевания на фоне химио-, гормонотерапии продолжают жить дальше. И на сегодняшний день есть уже только линия химиотерапии. Для этих женщин уже и 5 лет не предел. Основной вопрос — качество жизни. Когда она пришла при начальных проявлениях болезни, она прошла это достаточно тяжелое лечение, выздоровела и вернулась к нормальной полноценной жизни. Если она долго от врача бегала, пришла на 4 стадии, это лечение с перерывам, но пожизненно.

Рак легкого

Симптомы рака легкого

Владимир Караник:

При раке легкого нет тех симптомов, которые однозначно указывают на эту болезнь. Эти симптомы наблюдаются при многих заболеваниях, в том числе и неонкологических.

На что следует обратить действительно пристальное внимание, когда надо бить в колокола и обращаться за медицинской помощью — появление крови в мокроте. Зачастую это уже поздний синдром, свидетельствовавший о том, что опухоль достигла больших размеров и разрушает какие-то сосуды. Это либо проявление туберкулеза, либо это тяжелый бронхит с поражением слизистой, либо формирующаяся опухоль.

Профилактика рака легких

Владимир Караник:

Флюорография. Это не тот метод, который гарантированно позволяет выявить опухоль на ранних стадиях, но ничего лучше на сегодняшний момент нет.

Выявлять центральные опухоли в легком позволяет метод бронхоскопии.

Вячеслав Празецкий, заведующий эндоскопическим отделением Минского городского клинического онкологического диспансера:

После прохождения флюорографии пациент при подозрении на какую-то патологию направляется или по месту жительства, или в онкодиспансер, где производится бронхоскопия для выявления патологий бронхов и осмотра бронхиального дерева.

Метод компьютерной томографии

Наталья Свиридович, врач-рентгенолог Минского городского клинического онкологического диспансера:

На компьютере изображена пункция легкого, Под контролем КТ аппарата забирается иголочкой материал для исследования и подтверждения злокачественной или доброкачественной природы образования.

Лечение рака легкого

Владимир Караник:

Хирургическое лечение и химиотерапия. Надеяться на благоприятный исход можно только в том случае, если одним из компонентов лечения было хирургическое вмешательство, когда хирургам удалось удалить опухоль из организма. К сожалению, на сегодняшний день, способность удалить опухоль не превышает 18-20%. При всем нашем развитии мы можем прооперировать только каждого пятого, это в лучшем случае.