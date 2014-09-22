Лечение гомеопатией различных заболеваний

Ольга Пересада, профессор БелМАПО, доктор медицинских наук:

Гомеопатия — это особая философия медицины. Это такая же медицина, это такое же лечение лекарствами, которое берет свое начало от Гиппократа.

Фридрих Самуэль Ганеман утверждал, что состояние физического тела полностью зависит от состояния его энергетической системы.

Татьяна Сапожникова, врач-гомеопат:

У больного человека всегда есть внутренняя дисгармония энергии. Гомеопатия направлена на восстановление этой жизненной силы.

Мы исследуем не только физическое тело, но и психические симптомы, жизнь человека, его окружение.

Вообще гомеопатия — искусство. Чтобы был эффект, надо очень точно подобрать подобие клинического случая. Это на самом деле очень трудно. За кажущейся простотой гомеопатического приема, назначения какого-то препарата пациенту скрывается сложный труд врача.

Когда приходит пациент и у него определяются какие-то симптомы, мы путем исследования, опроса, осмотра, выясняем его тип конституции, его психологические характеристики, его психику, мышление и находим сходные симптомы у какого-то конкретного препарата.

Происходит энергоинформационное взаимодействие препарата с биополем человека. Там, где нарушение, подобное лечит подобное. Если энергетика препарата подобна энергетике человека, тогда происходит синтез полярности и выравнивания проблем.

Ольга Пересада:

Само лекарство в гомеопатии находится на уровне молекулы. Вот почему в гомеопатию часто не верят. Считается, что такая маленькая доза препарата буквально крутится на электронном уровне, она не может подействовать. Однако можно рассказывать много случаев, когда лекарство на уровне одной молекулы действует.

Людмила Соколова, провизор:

В гомеопатии используются травы, минералы, яды даже есть, в основном все, что есть в природе.

Чтобы природное вещество превратилось в лекарство, оно должно пройти процесс патентирование. В то время, как доза вещества уменьшается, повышается его активность, то есть лечебная сила. Сырье растирается, разводится, смешивается с веществом носителем. Это может быть и вода, и алкоголь, и молочных сахар. В результате получается гомеопатический препарат.

Нет заболеваний, при которых гомеопатия была бы бесполезной, а также пациента, которому был бы противопоказан этот метод лечения.

Татьяна Сапожникова, врач-гомеопат:

Гомеопатия, как правило, не имеет побочных эффектов. На другом уровне взаимодействие. Не вызывает таких побочных эффектов как на уровне клетки, биохимических процессов, когда человек принимает обычные фармакологические препараты, которые вмешиваются в его обменный процесс очень насильственно и грубо.