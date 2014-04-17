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В преддверии чемпионата мира по хоккею белорусские врачи рекомендуют сделать прививки от кори

17 апреля 2014 07:29
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Новости Беларуси. Врачи рекомендуют белорусам привиться от кори. Вакцинация необходима в связи с майским чемпионатом мира по хоккею. На спортивное первенство приедет много зарубежных болельщиков, в основном из России и Украины, где ситуация с этим инфекционным заболеванием весьма нестабильна.

Для того, чтобы избежать заражения достаточно сделать однократную прививку, которая защитит сразу от кори, краснухи и эпидемического паротита. На формирование иммунитета потребуется пару недель, зато защита останется не на месяц или год, а практически пожизненно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Здоровье # Прививки

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