Причины потери зубов у человека. Современные методы протезирования

Что является причиной потери зубов у человека?

Светлана Гунько, руководитель Городского информационно-методического центра по стоматологии, главный внештатный стоматолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Причины могут быть разные. Конечно, основная причина — заболевание кариеса и его осложнения, заболевание периодонта, когда болезнь переходит уже в развившиеся стадии, и стоматолог не может сохранить зуб.

Как застраховаться от адентии?

Сергей Кулик, главный врач стоматологической поликлиники:

Наверное, правильно говорить о том, что адентии может быть подвержен любой человек, даже бережно хранящий свои зубы в профилактическом плане. Но если вдруг он попал в травматическую ситуацию, он может лишиться зуба. В первую очередь, конечно, в группе риска находятся те люди, которые не хотят и не ухаживают за полостью рта в профилактическом плане, в гигиеническом, имеют множественный кариес, который не лечат. В конечном итоге нелеченный кариес приводит к адентии.

Как застраховаться от адентии? Бережное отношение к собственным зубам. Уменьшение сахаров, профессиональная гигиена, личная гигиена, питание, естественно, что профилактические мероприятия, которые прописываются доктором, которые пациенты должны выполнять.

Если брать здоровый зубной ряд, если все зубки присутствуют, они между собой контактируют, они друг друга поддерживают. За счет жевательной мускулатуры в челюстной системе при приеме пищи происходит перераспределение жевательной нагрузки. Когда эта цепочка в одном из мест размыкается по той или иной причине за счет отсутствия зубов, значит передача вот этого вот жевательного давления тоже обрывается, и какие-то зубы попадают в зону функциональной перегрузки, какие-то могут оказаться недонагружены, но те, которые перегружены, они, естественно, страдают.

Виды протезирования

Светлана Гунько:

Существуют различные виды ортопедических конструкций. Протезирование может быть несъемным и съемным. Съемные конструкции восстанавливают 60-70% жевательной эффективности. Существуют пластинчатые, бюгельные, съемные протезы.

Сергей Кулик:

Когда нет ни единого зуба в полости рта на верхней челюсти, тогда мы изготавливаем зубной протез, который восстанавливает зубочелюстную систему, восстанавливает весь зубной ряд верхней челюсти.

Светлана Гунько:

Съемные конструкции, в общем-то, тоже прошли значительную эволюцию. Сегодня есть современные материалы, которые гипоаллергенны, и пациент может пользоваться съемными протезами, в принципе, не замечая их существования.

Сергей Кулик:

Система, как называют пациенты, крючков, которые удерживают протез на челюсти, на зубах. Преимуществом такого протеза, по сравнению с частичными пластичными: они называются полуфизиологичными, потому что жевательную нагрузку за счет дуги и за счет кломеров, опорно удерживающих, мы передаем на ткани, приспособленных для восприятия жевательной нагрузки (собственные зубы) и на ткани, неприспособленных для восприятия жевательной нагрузки (слизистая оболочка). К таким протезам пациенты привыкают, конечно же, быстрее, нежели к частичным пластинчатым протезам.

В каких случаях ставятся несъемные протезы? Как осуществляется несъемное протезирование?

Светлана Гунько:

Если раньше съемный протез был единственным методом для протезирования, то сегодня он может быть альтернативным методом, потому что практически в любой ситуации пациенту можно изготовить несъемные зубные протезы. Есть различные виды несъемных зубных протезов: коронки, мостовидные протезы. Используются новые современные материалы: металлокерамические зубные протезы. Керамика биоинертна, использование металлокерамических протезов очень хорошо для пациентов, которые имеют какие-то аллергические заболевания.

Раньше пациенту изготавливали обычные штампованные коронки, срок службы которых был совершенно небольшой, они обладают рядом отрицательных моментов. Сейчас в основном изготавливают несъемное протезирование, используются цельнолитые конструкции, которые более долговечны.

Каждому пациенту с адентией стоматолог-ортопед подберет свой неповторимый протез.

Александр Сердюков, старший зубной техник:

Аппарат компьютерной реставрации зубов производит моделирование зубов, здесь мы выбираем в программе, какой зуб нам нужно изготовить, то есть мы ушли от отливки моделей и моделирования, сейчас все делает компьютерная программа.

Светлана Гунько:

Операция имплантации — установка искусственного корня зуба из титана (или циркония). Этот материал обладает трутностью костной ткани, поэтому через определенное время происходит остеоинтеграция. Операция проводится под местной анестезией.

При протезировании нередко страдают окружающие место дефекта зубы, то есть замещая утраченное, мы жертвуем оставшимся. Но предварительное проведение имплантации избавляет от этих неприятностей.

Екатерина Носкевич, стоматолог-хирург:

Если дефект ограничен живыми зубами, то используя дентальные имплантации можно этот дефект закрыть, не повреждая, не трогая живые, рядом стоящие интактные зубы.

Имплантация может применяться даже при лечении 100%, то есть полной адентии, если пациент, конечно, подходящий. Ведь эту операцию проводят лишь при наличии у больного определенных анатомических условий и отсутствии противопоказаний.

Екатерина Носкевич:

Основным из показаний является отсутствие зуба, нескольких или всех зубов. Противопоказания бывают общего плана, то есть когда общее состояние пациента не позволяет провести операцию имплантации вообще или на данный момент времени.

Процедура имплантации может быть выполнена в любом возрасте

Светлана Гунько:

Процедура имплантации может быть выполнена в любом возрасте. Поскольку определяющим фактором является не возраст пациента, а состояние его здоровья. Противопоказаниями являются воспалительные заболевания полости рта такие, как гингивит, пародонтит, онкологические, системные заболевания, заболевания эндокринной системы, то есть все то, что негативно действует на приживление имплантата.

Чаще установить имплант врачам не позволяют анатомические условия пациента: атрофия костной ткани, нарушение зубного ряда, к которому привело длительное отсутствие зубов. Впрочем, некоторые такие препятствия могут быть устранимы.

Светлана Гунько:

Сегодня возможно проведение имплантации и в том случае, когда у пациента узкий альвеолярный гребень. С помощью ультразвука альвеолярный гребень расщепляется и происходит костная подсадка остеокондуктивных тканей. На сегодняшний день с развитием реконструктивной челюстно-лицевой хирургии значительно увеличились показания для проведения операции имплантации, потому что, по сути, любой дефицит костной ткани можно восполнить. Очень распространены операции проведения синус-лифтинга, но к гайморовой пазухе прилежит к корням верхних зубов, иногда очень мало костной ткани для постановки имплантата, так как возможно прободение гайморовой пазухи, поэтому эта операция решает проблему, то есть с ее помощью отодвигается дно верхнечелюстной пазухи и увеличивается объем костной ткани.

Операция по внедрению одного имплантата в среднем длится около 10 минут, а вот подготовительный период занимает гораздо больше времени. Для того, чтобы правильно составить план лечения врачи проводят детальное диагностическое обследование пациента.

Екатерина Носкевич:

Желательно, чтобы пациенты для консультации перед имплантацией к нам приходили с наличием панорамного снимка и с предварительной консультацией врача-ортопеда, потому что имплантация — это подготовительный этап для протезирования. И врач-протезист, и врач-ортопед должны расписать план лечения, то количество имплантатов, то место, куда их необходимо установить. Уже на основании этого ортопедического плана лечения мы проводим свою диагностику и даем ответ, можем ли мы в этом месте установить имплантаты, которые нужны ортопеду, в каком количестве, какого размера по высоте, по ширине. Если есть возможность, мы говорим «да».

Панорамный снимок нам позволяет в реальных размерах увидеть состояние костной ткани и на верхней челюсти, и на нижней. Состояние всех рядом стоящих зубов.

Светлана Гунько:

Лечение по времени может быть различным. Если проводятся дополнительные остеопластические операции, то кость формируется в течение 4-6 месяцев. Дополнительно нужно время для того, чтобы прижился имплантат. На верхней челюсти имплантат приживается от 4 до 6 месяцев. На нижней челюсти —1,5-3 месяца. Иногда остеопластические операции проводятся одномоментно вместе с постановкой имплантата.