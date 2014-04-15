Никотиновую и алкогольную зависимость в Минске лечат пиявками!

Новости Беларуси. Природные целители. Двадцати пациентам в столице уже помогли избавиться от никотиновой и алкогольной зависимости с помощью пиявок. Одно из немногих учреждений в Минске, где можно воспользоваться уникальным методом гирудопунктуры — 9-ая городская поликлиника.

Ежегодно более тысячи минчан разных возрастов эффективно проходят здесь процедуру лечения пиявками. Маленькие лекари способны помочь при самых разных недугах и заболеваниях. В их числе: бесплодие, ожирение, бессонница, депрессия, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.