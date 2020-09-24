Прямой эфир

«В пасмурную погоду меньше вырабатывается гормонов для бодрости». Как избавиться от сонливости осенью 

24 сентября 2020 09:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Здоровый сон – здоровый дух и с этим не поспоришь, ведь именно во сне вырабатывается ряд важных гормонов и восстанавливаются силы. 

Геннадий Гудный, заведующий отделением, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории ГУ «РНПЦ отоларингологии г. Минска»:
В среднем обычно для человека рекомендуют примерно 7 часов в сутки, но это индивидуально. Главным условием является то, чтобы соблюдался режим. Если нужно ложиться в 10, значит, нужно ложиться в 10, если – в 11, значит, в 11. Отсюда нужно отсчитывать время сна.

«В пасмурную погоду меньше вырабатывается гормонов для бодрости». Как избавиться от сонливости осенью -1

Отсутствие света, ранние сумерки и поздний рассвет кардинально меняют привычный образ жизни человека. А поскольку сон – это один из главных биологических ритмов, именно поздней осенью и зимой наши внутренние часы перестают пробуждать организм. И чтобы все-таки начать новый день бодро, врачи советуют добавить к естественному свету искусственного и умываться прохладной водой.

Геннадий Гудный:
Погода влияет на настроение человека, поэтому сказать, что она не влияет на сон, тоже неправильно. В пасмурную погоду у нас меньше вырабатывается гормонов для бодрости и больше вырабатывается гормонов сна, соответственно, сонливость при дождливой и пасмурной погоде – это нормально.

«В пасмурную погоду меньше вырабатывается гормонов для бодрости». Как избавиться от сонливости осенью -4

Все болезни от нервов. При этом сохранить нервную систему здоровой во многом помогает сон. А вот постоянная бессонница невероятно выматывает человека и становится главным толчком к развитию серьезных заболеваний, даже в юном возрасте.

Геннадий Гудный:
У людей чаще развивается депрессия, заболевание сердечно-сосудистой системы, инсульты и даже существуют эндокринные расстройства.

«В пасмурную погоду меньше вырабатывается гормонов для бодрости». Как избавиться от сонливости осенью -7

Наиболее тревожная причина хронического недосыпания – остановка дыхания во сне. Коварство этого синдрома в том, что зачастую пациент даже и не подозревает о своем недуге. Человек может спать даже по 12 часов в сутки, но все равно чувствовать себя уставшим и разбитым.

Геннадий Гудный:
Есть генетические предпосылки, но в основном это заболевания лор-органов и наиболее частая причина – это избыточная масса тела. Когда человек засыпает, снижается контроль за проходимостью дыхания, у него развивается нехватка воздуха, он просыпается, и у него идет постоянная фрагментация сна, т. е. сон разбивается, становится поверхностным, человек нормально не засыпает до глубоких фаз сна.

«В пасмурную погоду меньше вырабатывается гормонов для бодрости». Как избавиться от сонливости осенью -10

Еще один совет от специалистов – это постараться пораньше ложиться спать в осенне-зимний период. Здоровый образ жизни, физические нагрузки помогут решить проблемы с засыпанием.

«В пасмурную погоду меньше вырабатывается гормонов для бодрости». Как избавиться от сонливости осенью -13

И, конечно же, нельзя забывать про свежий воздух, особенно в отопительный сезон. Открытая форточка в спальне – еще один ключ на пути к здоровому и полноценному сну.

# Здоровье # Здоровье # Геннадий Гудный # Вероника Макаревич # Фотофакт # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
Дмитрий Пиневич: «Сейчас мы приходим к «эре» выработки совместных решений пациента и доктора»
21 сентября 2020 16:50

Дмитрий Пиневич: «Сейчас мы приходим к «эре» выработки совместных решений пациента и доктора»

Как подготовить свою кожу к осеннему сезону? Рецепт простой домашней маски
21 сентября 2020 07:55

Как подготовить свою кожу к осеннему сезону? Рецепт простой домашней маски

Витамин А улучшает рост волос, а витамины группы В снижают стресс. Что необходимо принимать осенью для здоровья и красоты
21 сентября 2020 07:22

Витамин А улучшает рост волос, а витамины группы В снижают стресс. Что необходимо принимать осенью для здоровья и красоты