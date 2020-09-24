«В пасмурную погоду меньше вырабатывается гормонов для бодрости». Как избавиться от сонливости осенью 

Здоровый сон – здоровый дух и с этим не поспоришь, ведь именно во сне вырабатывается ряд важных гормонов и восстанавливаются силы. Геннадий Гудный, заведующий отделением, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории ГУ «РНПЦ отоларингологии г. Минска»:

В среднем обычно для человека рекомендуют примерно 7 часов в сутки, но это индивидуально. Главным условием является то, чтобы соблюдался режим. Если нужно ложиться в 10, значит, нужно ложиться в 10, если – в 11, значит, в 11. Отсюда нужно отсчитывать время сна.

Отсутствие света, ранние сумерки и поздний рассвет кардинально меняют привычный образ жизни человека. А поскольку сон – это один из главных биологических ритмов, именно поздней осенью и зимой наши внутренние часы перестают пробуждать организм. И чтобы все-таки начать новый день бодро, врачи советуют добавить к естественному свету искусственного и умываться прохладной водой. Геннадий Гудный:

Погода влияет на настроение человека, поэтому сказать, что она не влияет на сон, тоже неправильно. В пасмурную погоду у нас меньше вырабатывается гормонов для бодрости и больше вырабатывается гормонов сна, соответственно, сонливость при дождливой и пасмурной погоде – это нормально.

Все болезни от нервов. При этом сохранить нервную систему здоровой во многом помогает сон. А вот постоянная бессонница невероятно выматывает человека и становится главным толчком к развитию серьезных заболеваний, даже в юном возрасте. Геннадий Гудный:

У людей чаще развивается депрессия, заболевание сердечно-сосудистой системы, инсульты и даже существуют эндокринные расстройства.

Наиболее тревожная причина хронического недосыпания – остановка дыхания во сне. Коварство этого синдрома в том, что зачастую пациент даже и не подозревает о своем недуге. Человек может спать даже по 12 часов в сутки, но все равно чувствовать себя уставшим и разбитым. Геннадий Гудный:

Есть генетические предпосылки, но в основном это заболевания лор-органов и наиболее частая причина – это избыточная масса тела. Когда человек засыпает, снижается контроль за проходимостью дыхания, у него развивается нехватка воздуха, он просыпается, и у него идет постоянная фрагментация сна, т. е. сон разбивается, становится поверхностным, человек нормально не засыпает до глубоких фаз сна.

Еще один совет от специалистов – это постараться пораньше ложиться спать в осенне-зимний период. Здоровый образ жизни, физические нагрузки помогут решить проблемы с засыпанием.