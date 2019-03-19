«В Минске зарегистрировано несколько случаев заражения корью»

Был ли хоть один случай заражения корью в Минске, узнали в программе «Большой город» у заведующей эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

В Минске зарегистрировано несколько случаев заболевания корью, следует отметить, что это непривитые граждане, которые выезжали за рубеж: это Польша, Украина. Проведены все необходимые мероприятия с целью предотвращения последующих случаев заболевания.