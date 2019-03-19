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«В Минске зарегистрировано несколько случаев заражения корью»

19 марта 2019 11:35
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Был ли хоть один случай заражения корью в Минске, узнали в программе «Большой город» у заведующей эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
В Минске зарегистрировано несколько случаев заболевания корью, следует отметить, что это непривитые граждане, которые выезжали за рубеж: это Польша, Украина. Проведены все необходимые мероприятия с целью предотвращения последующих случаев заболевания.

# Вирусные заболевания # Здоровье # Екатерина Хомченко # Фотофакт # Заболевания

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