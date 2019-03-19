Стоит ли перед поездкой в Украину делать прививку против кори?

Настоящая эпидемия кори зафиксирована в Украине. Заболевшими признаны тысячи человек. Стоит ли белорусам, которые собираются в Украину, делать прививку против кори, узнали в программе «Большой город» у заведующей эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Перед поездками в страны, где отмечается эпидемиологическое ухудшение ситуации по заболеваемости корью, это, например, в странах европейского региона: Украина, Италия, Франция, Сербия, Румыния, целесообразно уточнить свой прививочный статус в поликлинике по месту медицинского обслуживания.

При наличии в медицинской документации сведений о наличии прививок против кори либо сведений о ранее перенесённых заболеваний вакцинацию не следует проводить.

Тем не менее, решение о проведении вакцинации решается в каждом конкретном случае, в зависимости от ситуации с каждым человеком.