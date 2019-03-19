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Как понять, заразился ли человек корью? Три основных симптома

19 марта 2019 11:28
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Как понять, что человек заразился корью, узнали в программе «Большой город» у заведующей эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Как правило, характеризуется повышением температуры тела и появлением сыпи на теле, чувством недомогания. При появлении симптомов: ухудшение самочувствия, слабость, недомогание, также поездкой накануне в страны, где наблюдается эпидемиологическое неблагополучие, необходимо вызвать врача на дом либо скорую медицинскую помощь и врачу при визите указать на вот эти факторы.

# Здоровье # Здоровье # Екатерина Хомченко # Фотофакт # Заболевания

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