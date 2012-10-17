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В Минске вызвать врача на дом можно через Интернет

17 октября 2012 17:27
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Новости Беларуси. Теперь вызвать доктора на дом можно через Интернет. Чтобы пригласить медика, нужно зайти на сайт поликлиники и заполнить заявку. Оставить запрос для участкового терапевта можно с 7 до 12 утра.

Услугу предоставляют семь поликлиник столицы. Вскоре новую тенденцию переймут и другие специалисты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Островская, ведущий инженер-программист группы АСУ Центральной районной клинической поликлиники № 6:
В реальном времени, графически это все видно. Регистратор активизирует данную услугу, сразу попадает по адресу. Нчиная где-то с 12 часов, как и происходит оформление заявки, врачи забирают вызовы и выезжают на визиты.

# Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика # Здоровье

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