В Минске вызвать врача на дом можно через Интернет

Новости Беларуси. Теперь вызвать доктора на дом можно через Интернет. Чтобы пригласить медика, нужно зайти на сайт поликлиники и заполнить заявку. Оставить запрос для участкового терапевта можно с 7 до 12 утра.

Услугу предоставляют семь поликлиник столицы. Вскоре новую тенденцию переймут и другие специалисты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Островская, ведущий инженер-программист группы АСУ Центральной районной клинической поликлиники № 6:

В реальном времени, графически это все видно. Регистратор активизирует данную услугу, сразу попадает по адресу. Нчиная где-то с 12 часов, как и происходит оформление заявки, врачи забирают вызовы и выезжают на визиты.