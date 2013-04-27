В Гродно открылось единственное в регионе отделение трансплантологии

Новости Беларуси. Областные клиники оснащаются по последнему слову техники. В Гродно открылось первое и пока единственное в регионе отделение трансплантологии.

Операции по пересадке почек гродненские хирурги делают с февраля, но специализированное отделение для этих целей появилось только сейчас. Теперь и до операции, и после пациенты смогут получать всю необходимую помощь. Созданы все условия: от бытовых до необходимого медицинского ухода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жизнь Александра Ермакова кардинально изменилась 17 лет назад. Тогда врачи поставили неутешительный диагноз – острая почечная недостаточность. С тех пор мужчина три раза в неделю за 80 километров приезжает в областной центр на гемодиализ - болезненную процедуру по очищению крови.

В списке ожидания на пересадку почки - около 80 человек со всего региона. Сейчас у таких пациентов появилось больше шансов на выздоровление. В областной больнице открылось новое отделение трансплантологии на 10 коек. Для пациентов созданы все условия.

Первую операцию по трансплантации почек гродненские медики провели в феврале. Результаты превзошли все ожидания. Пациентка уже выписалась и чувствует себя хорошо. Сейчас, утверждают специалисты, есть всё необходимое, чтобы поставить эту работу на поток.

Юрий Поволанский, заведующий отделением трансплантологии Гродненской областной клинической больницы:

На сегодняшний день прооперировано у нас 8 пациентов. О каждом можно говорить долго, но в целом это положительный старт, положительный результат. Пациенты выписаны домой, они получают амбулаторное лечение. С периодичностью в две недели приходят к нам, сдают анализы, контролируют свои препараты.

Отделение трансплантологии не единственная новинка в гродненской клинике. Здесь начал работать современный комплекс «Магнитно резонансной томографии» - единственный в Беларуси подобного уровня. Прибор, последняя разработка мировой медицины, позволяет на ранней стадии выявлять самые сложные заболевания. От онкологии, до изменений головного мозга.

Дмитрий Бойко, заведующий кабинетом магнитно резонансной томографии Гродненской областной клинической больнице:

Повысилась достоверность получаемых изображений и их качество. Нам гораздо легче оценивать различную сложную патологию. То, о чём мы раньше догадывались по каким-то второстепенным признакам, сейчас мы это просто можем увидеть. Плюс появились дополнительные возможности. Тоннель для пациентов стал шире, можно любых пациентов поместить с любым весом. Есть наркозный аппарат, чтобы полноценно обследовать пациентов в крайне тяжёлом состоянии.

Новейшее оборудование, хорошие специалисты и качественный послеоперационный уход. Сегодня эти три составляющие позволяют поставить на ноги, казалось бы, безнадежных пациентов.