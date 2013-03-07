Новости Беларуси. В Беларуси освоили инновационную технологию лечения больных мерцательной аритмией. Пациенту в левое предсердие устанавливается устройство, которое практически исключает возможность образования тромба.

Первую в стране операцию по вживлению такого аппарата провели в республиканском научно-практическом центре «Кардиология». Она была сделана белорусскими специалистами совместно с коллегами из Израиля. Пациентом стал 47-летний мужчина. В ближайшее время в Беларуси планируется провести еще несколько таких операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пациент:

Спасибо большое им за эту операцию, что они мне сделали. Я могу уже жить без таблеток.

Олег Коваленко, кардиохирург рентгеноэндоваскулярной хирургии РНПЦ «Кардиология»:

Новая методика. Методика, позволяющая закрывать так называемое ушко левого предсердия, в которое возникает завихрение тока крови от неправильной работы предсердий, и в очень большом количестве случаев происходит образование тромбов в этих местах. И эти тромбы могут «разлетаться» по всему организму. В большей степени это нарушение происходит в мозговом кровообращении.

Дэвид Меркен, профессор рентгеноэндоваскулярной клиники (Израиль):

Операция была проведена белорусскими хирургами, и я считаю, что она прошла прекрасно. Думаю, что в самом ближайшем будущем бригада белорусских врачей может самостоятельно делать высокотехнологичные операции, подобные этой. Они хорошие специалисты.