В Минске прошёл форум в поддержку женщин, которые победили онкологию

Новости Беларуси. Как не опустить руки и победить в схватке со смертельной болезнью? Своим опытом со слушателями 22 октября поделились шесть героинь, которым удалось побороть рак. Форум в поддержку женщин, перенесших онкозаболевание, собрал в Минске десятки гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программу вошли мастер-классы, демонстрации коллекций белорусских брендов и показ тематических фильмов о женщинах, которые смогли справиться с болезнью. А опытные спикеры рассказывали, какие существуют методы профилактики и поддержания физического здоровья. Кроме того, посетительницы смогли получить экспресс-консультацию профильных специалистов. На все интересующие вопросы отвечали профессиональные медики и психологи.

Наталья Коллар:

Необходимо следить за своим здоровьем и ежегодно проходить врачей, это важно. Каждые полгода проходить маммолога. После 40 лет обязательно проходить необходимые процедуры по назначению врача.

Марина Кабадарян, организатор форума:

Самая важная наша миссия – дать возможность эмоциональной поддержки для женщин, которые перенесли онкозаболевание. Чтобы они радовались, эмоционально наполнялись, чтобы они были красивыми и благодаря вот этой красоте чувствовали себя полноценными, счастливыми женщинами.