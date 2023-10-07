И психологи, и лекари. Как дельфинотерапия улучшает здоровье человека и кому она противопоказана?

Общение с этими божественными существами – панацея от всех болезней! Дельфины – это и психологи, и лекари. При взаимодействии с ними улучшится самочувствие и эмоциональное состояние. Об этом и других способах зоотерапии рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь

Василий Овсянников, дельфинотерапевт:

Дельфинотерапия – это специальные занятия для деток с особенностями развития. Также нашими часто являются клиентами девушки, находящиеся в период беременности. Ну и также, конечно, развлекательно-познавательные мероприятия можем провести с любым человеком. Как с самым маленьким, так и с самым взрослым.

Лечение с улыбкой! Млекопитающие психологически воздействуют на человека, а их ультразвук буквально исцеляет. Только окунувшись в воду, человек может слышать их разговоры, которые положительно влияют на клетки нашего организма.





Василий Овсянников, дельфинотерапевт:

Побочных эффектов такая терапия не имеет. Но есть ряд противопоказаний, с которыми мы не берем на занятия. Это эпилепсия, онкологические заболевания, ну и вирусные заболевания, плохое самочувствие ребенка.

Также при взаимодействии с дельфином у пациента вытягивается позвоночник, происходит массаж мышц и внутренних органов. Заряд положительных эмоций обеспечен!

Еще один уникальный способ лечения с помощью животных – это иппотерапия. Еще в древности этих грациозных созданий использовали как тягловую и военную силу, но уже сегодня они не только партнеры в спорте, но и великолепные целители.





Григорий Косяченко, заместитель директора Центра конного спорта и коневодства:

Уникальный метод на человека, ибо он охватывает несколько функциональных возможностей человека. Психологическое расслабление, реабилитация, так и мышечные аспекты. Может использоваться для реабилитации людей с разными заболеваниями.

После 5-10 занятий человек становится расслабленным и спокойным.





Анна Минько:

Лошадь настолько чувствует твое состояние, твое настроение. Когда ты приходишь тревожный, она даже иногда вздрагивает. А после занятия ты начинаешь ехать спокойно, чувствуешь себя спокойно. Выравнивается эмоциональный фон.

Усталость после таких тренировок можно и не заметить. Мышцы человека двигаются синхронно с мышцами лошади – получается единый механизм.