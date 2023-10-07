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И психологи, и лекари. Как дельфинотерапия улучшает здоровье человека и кому она противопоказана?

07 октября 2023 14:46
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Общение с этими божественными существами – панацея от всех болезней! Дельфины – это и психологи, и лекари. При взаимодействии с ними улучшится самочувствие и эмоциональное состояние.

Об этом и других способах зоотерапии рассказали в программе  «Новое утро» на РТР-Беларусь

И психологи, и лекари. Как дельфинотерапия улучшает здоровье человека и кому она противопоказана?-1

Василий Овсянников, дельфинотерапевт:
Дельфинотерапия – это специальные занятия для деток с особенностями развития. Также нашими часто являются клиентами девушки, находящиеся в период беременности. Ну и также, конечно, развлекательно-познавательные мероприятия можем провести с любым человеком. Как с самым маленьким, так и с самым взрослым.

И психологи, и лекари. Как дельфинотерапия улучшает здоровье человека и кому она противопоказана?-4

Лечение с улыбкой! Млекопитающие психологически воздействуют на человека, а их ультразвук буквально исцеляет. Только окунувшись в воду, человек может слышать их разговоры, которые положительно влияют на клетки нашего организма.

И психологи, и лекари. Как дельфинотерапия улучшает здоровье человека и кому она противопоказана?-7



Василий Овсянников, дельфинотерапевт:
Побочных эффектов такая терапия не имеет. Но есть ряд противопоказаний, с которыми мы не берем на занятия. Это эпилепсия, онкологические заболевания, ну и вирусные заболевания, плохое самочувствие ребенка.

И психологи, и лекари. Как дельфинотерапия улучшает здоровье человека и кому она противопоказана?-9

Также при взаимодействии с дельфином у пациента вытягивается позвоночник, происходит массаж мышц и внутренних органов. Заряд положительных эмоций обеспечен!

И психологи, и лекари. Как дельфинотерапия улучшает здоровье человека и кому она противопоказана?-12

Еще один уникальный способ лечения с помощью животных – это иппотерапия. Еще в древности этих грациозных созданий использовали как тягловую и военную силу, но уже сегодня они не только партнеры в спорте, но и великолепные целители.

И психологи, и лекари. Как дельфинотерапия улучшает здоровье человека и кому она противопоказана?-15



Григорий Косяченко, заместитель директора Центра конного спорта и коневодства:
Уникальный метод на человека, ибо он охватывает несколько функциональных возможностей человека. Психологическое расслабление, реабилитация, так и мышечные аспекты. Может использоваться для реабилитации людей с разными заболеваниями.

И психологи, и лекари. Как дельфинотерапия улучшает здоровье человека и кому она противопоказана?-17

После 5-10 занятий человек становится расслабленным и спокойным.

И психологи, и лекари. Как дельфинотерапия улучшает здоровье человека и кому она противопоказана?-20



Анна Минько:
Лошадь настолько чувствует твое состояние, твое настроение. Когда ты приходишь тревожный, она даже иногда вздрагивает. А после занятия ты начинаешь ехать спокойно, чувствуешь себя спокойно. Выравнивается эмоциональный фон.

И психологи, и лекари. Как дельфинотерапия улучшает здоровье человека и кому она противопоказана?-22

Усталость после таких тренировок можно и не заметить. Мышцы человека двигаются синхронно с мышцами лошади – получается единый механизм.

И психологи, и лекари. Как дельфинотерапия улучшает здоровье человека и кому она противопоказана?-25



На коленки. Прыжок на ножки. Приветствие.

Занятия с такими животными открывают новый мир, повышают самооценку и улучшают самочувствие!

# Человек и животные # Здоровье # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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