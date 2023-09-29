Операции без разрезов и использование 3D-принтеров. О ноу-хау белорусской кардиологии поговорили с Ириной Патеюк

29 сентября – Всемирный день сердца, и цель этого праздника – напомнить, осведомить еще больше людей о важности этого органа. Прошли те времена, когда мы завистью смотрели куда-то вдаль на достижение зарубежных медиков, потому что сегодня белорусская кардиология стоит на самых передовых позициях. В наших операционных происходят настоящие чудеса каждый день. И невозможное действительно становится возможным. Тем не менее вопрос сердечных заболеваний по-прежнему стоит остро. Как же сохранить здоровье? Узнали у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии Ирина Патеюк, заведующая кафедрой общей врачебной практики с курсом гериатрии БелМАПО. Александр Стасевич, ведущий:

Какие у нас есть нововведение в области кардиологии? Область очень важная. Мы работаем даже с маленькими пациентами, есть 3D-модели, импланты. Расскажите про это. Какие нововведения появились в белорусской кардиологии?

Ирина Патеюк, заведующая кафедрой общей врачебной практики с курсом гериатрии БелМАПО:

Если говорить о кардиологии, я бы хотела сначала провести очень простую аналогию. Тем более у нас День сердца. Любая помощь в кардиологии похожа на пирамиду. И основание пирамиды – это как раз очень простые технологии. Это вовремя найти пациента, чтобы вовремя диагностировать заболевание, вовремя назначить профилактику, именно адресную профилактику, направленную на его факторы риска. И чем дальше мы идем по этой пирамидке, тем сложнее она становится. Следующие уровни – это обычная, уже рутинная для нас электрокардиография, УЗИ сердца, холтер, тредмил-тест. То есть технологии, которые в принципе уже настолько стали нам известны и доступны, что, наверное, большинство белорусов их знает. Верхушка этой пирамиды, украшающая ее, это та высокотехнологичная помощь, которая оказывается в республиканских научно-практических центрах, где уважаемые коллеги действительно используют самые передовые технологии. У нас таких несколько точек – РНПЦ «Кардиология», РНПЦ детской хирурги, где есть детский кардиохирургический центр. И если говорить о достижениях, их в последнее время так много, они один за одним появляются, что мне иногда кажется, что даже сложно о них говорить в сжатые сроки. Это и операции на сердце, когда не нужно вскрывать грудную клетку. Если раньше мы говорили о том, что открыть коронарную артерию… О малоинвазивных операциях на сердце

Ольга Бурлакова, ведущая:

Это так называемая операция на открытом сердце? Ирина Патеюк:

Нет, это как раз другое. Даже не на закрытом. Это когда вообще нет разреза на грудной клетке, а просто прокалывается сосуд. И это либо стенд, то есть то, что откроет сосуд, либо вообще теперь речь идет о клапанах. То есть туда подводится клапан и заменяется клапан в сердце. Представляете? Никакой большой операции, никакого повреждения. Это установка различных устройств при разных нарушениях ритма, когда у человека сердце в какой-то момент перестает биться правильно или пауза возникает. И ставится кардиостимулятор, который тоже ставится без разреза, без вскрытия грудной клетки. Разряд тока – и, пожалуйста, сердце работает дальше. Такой запасной круг, этот кардиостимулятор. Детские кардиохирурги провели целую череду уникальных операций. И даже 3D-принтер был задействован, когда структуры печатаются и имплантируют. Почему Ирина Патеюк стала именно кардиологом?

Дмитрий Потапович, ведущий:

Мне кажется, скоро пациент просто придет, скажет: мне нужно что-то сделать. А врач просто – раз! – и одним щелчком уже все исправит. У меня вопрос лично от себя. Я много кем хотел стать в детстве, врачом в том числе. Кардиология мне была ближе всего. Я почему-то думал: именно кардиолог. Расскажите, как вас путь привел именно к кардиологии? Вы говорили про пирамиду, но есть еще уровни ниже. С чего все началось? Поделитесь. Ирина Патеюк:

Очень интересный вопрос. Мне всегда на него очень сложно ответить. Я не помню тот момент своей жизни, когда я решила, что хочу быть врачом. Мне кажется, я всегда хотела быть врачом. И мне кажется, что я, как все студенты, переживала разные этапы. Приходишь учиться – у тебя начинается цикл хирургии. Вау, я хочу быть хирургом! Начинается цикл офтальмологии – вау, я хочу быть офтальмологом! Начинается еще какой-то курс. Я каждый раз хотела быть каким-то специалистом. Но я отдавала себе отчет, что это веяние, а по-настоящему я тоже хотела быть кардиологом. Ольга Бурлакова:

Я резюмирую. Кардиологами не становятся, а рождаются. Центры гибридной хирургии откроются в Беларуси. Чем там будут заниматься?

Ольга Бурлакова:

Насколько нам известно, в 2024 году на базе РНПЦ «Кардиология» откроют отдельные центры гибридной хирургии, что позволит значительно снизить смертность пациентов, оздоровить население, которое нуждается в какой-то помощи. Расскажите, пожалуйста, простым языком, чем будут заниматься специалисты этого центра и какие еще подобные новые центры открываются? Ирина Патеюк:

Если говорить про первую часть, про гибридную хирургию, на самом деле в стране не только кардиологи, но в разных центрах проводятся гибридные операции. Здесь можно по-разному воспринимать слово «гибридная». Можно воспринимать операцию, когда у человека, например, необходимость какой-то операция, у женщины на сосудах или на малом тазе. И одновременно хирургическая операция на сердце. Даже такое бывает, когда две бригады хирургов оперируют две разные области. Но если говорить про Центр гибридной хирургии, который будет открываться, действительно, когда будут выполняться операции на сердце, но разных доступов. Это называется рентгенэндоваскулярная хирургия. И классическая хирургия, когда это не только сердце, но будут оперироваться сосуды, использоваться современные устройства для лечения нарушений ритма. Ольга Бурлакова:

Как будто фантастические фильмы мы пересказываем сейчас. А когда-то в будущем наверняка возникнет такое, что и здоровье поправить, и эстетические хирурги рядом красоту будут наводить. И вышел здоровый и красивый из операционной. Лишний вес, соль, высокое давление. Что больше всего вредит работе сердца?

Ирина Патеюк:

Вы уже сказали несколько слов, мыслей, которые заставляют меня вмешаться в этот разговор. Когда вы говорили про хирургию, вы сказали «оздоровиться». А я не зря начала сегодняшний разговор с этой пирамиды. Эти высокие технологии – это здорово, это действительно спасает жизни. Но если говорить в целом о нашем населении, то действенным, с точки зрения здоровья сердца, являются базис пирамиды. И это очень простые вещи. Профилактика. Она в первую очередь определяет, что больше всего вредно для сердца. Александр Стасевич:

Лишний вес, мне кажется. Ирина Патеюк:

Да, это один из важных факторов. Ольга Бурлакова:

Вредные привычки.