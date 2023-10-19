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Эндокринолог Павлова: вареные яйца на завтрак продлевают жизнь

19 октября 2023 11:24
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Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова указала на куриные яйца как на продукт, продлевающий жизнь. Об этом пишет РИА Новости.

Она приводит данные исследования американских ученых, изучавших влияние яичной диеты на состояние здоровья молодых людей. Наилучшие результаты показала та группа, в которой регулярно употребляли цельные куриные яйца. Это способствовало снижению уровня холестерина и укреплению здоровья сердца и сосудов.

Ежедневное употребление яиц может предупредить развитие атеросклероза за счет увеличения уровня «хорошего» холестерина. Павлова рекомендует есть яйца вкрутую или на пару и есть их целиком, так как в желтках содержатся питательные вещества, улучшающие обмен веществ и иммунную функцию.

# общество # Здоровье

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