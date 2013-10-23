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В Минске более чем на 50% выполнено задание по вакцинации населения против гриппа

23 октября 2013 17:42
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Новости Беларуси. Здоровье в «обороне». В Минске более чем на 50% выполнено задание по вакцинации населения против гриппа. Прививки сделали 350 тысяч минчан. Из них большинство прошли вакцинацию за счет средств местных бюджетов. Это школьники, работники связи, сферы образования, обслуживания населения, торговли и транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пока в столице активность респираторных заболеваний низкая. Однако специалисты рекомендуют делать прививки именно сейчас, чтобы к эпидсезону успел сформироваться иммунитет.

# Здоровье # Вакцинация

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