В быту следует ограничить использование пластмасс из поливинилхлорида. Также лучше всего использовать керамические сковородки, а еще надежнее из чугуна

Знаете ли вы, что читать состав необходимо не только на продуктах питания? Какой же вред таят в себе косметика, посуда, стиральные порошки и игрушки? В быту следует ограничить использование пластмасс из поливинилхлорида. Все дело в том, что в его состав входят вредные вещества, так называемые фталаты.

Алина Бушмович, исполнительный директор экологического проекта:

Особенно внимательно надо относиться к игрушкам для детей. Потому что они имеют обыкновение брать пластмассовые игрушки в рот. Для этого нужно также читать этикетки, избегать покупки дешевых игрушек и игрушек из Китая.

Как же узнать, опасна ли пластмасса? На каждом изделии указан материал, из которого она изготовлена. К слову, не подведет в этом случае и обоняние: если изделие плохо пахнет, покупать такую продукцию не стоит. Лучше всего выбирать товары из биопластмассы. Правда, стоят они, как правило, в разы дороже.

Еще к одному опасному веществу относятся перфторсоединения. Их еще называют чудом бытовой химии. Все благодаря их уникальным свойствам – они являются термоустойчивыми и влагоотталкивающими. Именно поэтому перфторсоединения часто используют при изготовлении тефлоновых сковородок.

Алина Бушмович:

Благодаря этому, эта сковородка обладает антипригарным свойством. Но подтверждено экспертами, что, при температуре 360 градусов и выше, частички этой кислоты начинают мигрировать и попадать в окружающую среду.

Лучше всего использовать керамические сковородки, а еще надежнее из чугуна.

От выбора стиральных чудо-порошков сегодня у покупателя разбегаются глаза. Обратите внимание на состав моющего средства. Не рекомендуется покупать порошок с фосфатами. Оказывается, они наносят неоценимый ущерб окружающей среде.

Алина Бушмович:

Можно заметить такую ситуацию, когда цветет водоем. Эта проблема называется фосфорными соединениями. Происходит тогда, когда вода после стирки попадает в водоемы, чем и вызывает его цветение. И постепенно эта природная среда погибает.

Многие поколения наших предков не знали чистящих и моющих препаратов. Возможно поэтому среди наших бабушек и дедушек столько долгожителей. Зато современные хозяйки создают у себя дома настоящий коктейль из химических веществ, от чего у человека повышается число заболеваний аллергией и астмой.

Алина Бушмович:

В моющие средства входят поверхностно активные вещества. Они настолько мелкие, что поникают не только в поверхности – раковины и столы – но и в наш организм.

Совсем скоро минчанам предложат ходить в магазин со специальными буклетами «Руководство к покупателю».

Алина Бушмович, исполнительный директор экологического проекта:

В нем будут находиться сокращения, по которым потребитель сможет определить содержание того или иного вещества в необходимом ему товаре. Это будет помогать при выборе.