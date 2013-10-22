Аэробика для беременных: основные преимущества, когда стоит начинать и заканчивать

Наша героиня – Александра Федечко. В прошлом – чемпионка республики по велоспорту, мастер спорта, а сегодня – инструктор по фитнесу.

Александра Федечко, инструктор по фитнесу:

По сложившимся обстоятельствам, я ушла из спорта. Но, чтобы не бросать свою спортивную жизнь, я решила найти альтернативу профессиональному спорту – это фитнес.

Беременность – один из важных периодов в жизни каждой женщины. Забота о собственном здоровье и о здоровье ребенка становится главным для будущей мамы.

Александра Федечко, инструктор по фитнесу:

Много встречается случаев, когда забеременела и все твои родственники сразу говорят тебе лечь, не двигаться, ничего не делать, ничего не поднимать, не брать. Это уже устаревшее мнение наших родителей. На своем примере я могу показать, что можно и стоит заниматься спортом, даже не спортом, а физкультурой. Сейчас очень много разных направлений фитнеса именно для беременных девушек.

Возможность совмещать физические упражнения со спокойным и размеренным образом жизни дает аэробика для беременных.

Александра Федечко, инструктор по фитнесу:

Это, во-первых, поможет нам и в послеродовый период быстрее восстановиться. Во время беременности, во время этих счастливых 9 месяцев, вы будете прекрасно себя чувствовать, будет меньше проблем со спиной. И при родах вам тоже это очень пригодится.

Если вы решили начать тренировки, то обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, чтобы узнать свои возможности и правильно рассчитать нагрузку, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Александра Федечко, инструктор по фитнесу:

Не советую практиковать самим дома, без контроля специалиста, потому что вы можете навредить как себе, так и вашему ребенку.

Но надо понимать, что не следует с первых же месяцев бежать в спортзал за хорошей спортивной формой. Врачи уверены: в начальный период беременности нежелательно заниматься активными видами спорта.

Александра Федечко, инструктор по фитнесу:

Советую заниматься регулярно, не бросать это дело. Когда будет регулярно, тогда и будет результат.

Чем раньше вы возобновите тренировки после родов, тем быстрее восстановите былую форму и красоту.

Александра Федечко, инструктор по фитнесу:

Я планирую заниматься вплоть до роддома, до последнего дня. И потом, сразу же как рожу, в послеродовый период, чтобы быстрее восстановиться, тоже планирую заниматься и никогда не бросать.

Занятия аэробикой для беременных женщин все чаще привлекают будущих мам. Здесь главное мера и разумный подход. Правильно подобранные занятия пойдут вам на пользу. И отправляйтесь в спортзал в неизменно хорошем настроении. Счастлива мама – счастлив малыш.