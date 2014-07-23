В микрорайонах Брилевичи и Каменная горка до 7 ноября откроются поликлиники, пообещали в Мингорисполкоме

68 лет назад была основана Всемирная организация здравоохранения. В студии программы «Утро» на СТВ - председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорь Викторович Юркевич.

Ведется ли статистика: уровень здоровья граждан Республики Беларусь?

Игорь Юркевич:

Если говорить о достижении медицины города Минска, то они очень значимы, и уровень медицины, как в Беларуси, так и в столице, очень высок! За прошлый год был достигнут высокий демографический показатель. Происходит снижение смертности. И, что особо радует, снижение смертности в трудоспособном возрасте. На 150 человек (минчан) ушло из жизни менее, чем в предыдущий год. Достаточно высокие достижения в системе охраны материнства и детства. Показатель смертности младенчества у нас один из лучших в Европе. Главное достижение - повысилась рождаемость, минчан становится больше. Увеличивается продолжительность жизни и уменьшается количество людей, которым нужна медицинская помощь.

А чем живет медицина города сегодня? Уникальные операции, проекты, совместные проекты с другими странами…

Игорь Юркевич:

Акцент сейчас делается на первичную медицинскую помощь: профилактика, предупреждение развития заболевания. Главная проблема: болезни системы кровообращения и онкологические заболевания. Борьба по этим двум направлениям будет упорно продолжаться. В городском онкологическом диспансере планируется установка уникального оборудования, которое позволит проводить лучевую терапию онкологических пациентов предельно точно. Таже развито оказание кардиологической помощи: коронарный синдром, инфаркт миокарда. Идет эффективная работа с оказанием помощи больных с аритмией. Очень серьезная проблема для людей - это нарушение ритма.

Со стороны технической базы: что нового собираются открыть?

Игорь Юркевич:

До 7 ноября планируется открытие многопрофильной поликлиники в микрорайоне Брилевичи. Там будет открыто детское отделение. Планируется открытие детской поликлиники в микрорайоне Каменная горка. Откроется 20-ая детская поликлиника на ул. Ольшевского. Реконструкция операционного блока 10-ой клиники. Планируется реконструкция многих заведений здравоохранения.

Какие самые часты жалобы людей в летние периоды?

Игорь Юркевич:

В летний период количество обращений достаточно небольшое по сравнению с осенним периодом. Основные проблемы: обострение болезней кровообращения, простудные заболевания, травмы, обмороки, тепловые удары. Очень важно помнить в летний период, что, когда мы планируем отдохнуть, важно, чтобы отдых был не в ущерб. У людей, страдающих хроническими заболеваниями, всегда должны быть под рукой необходимые препараты. При купании в водоемах, также быть предельно аккуратными. Помнить, что вода и алкоголь - не совместимы! Чтобы избежать простудных заболеваний и ангины в летний период, стараться закаливать организм в течении года: контраст холодной и горячей воды. Это укрепит организм. В парках можно часто встретить людей на велодорожках, ведущих активный образ жизни. И это очень радует!