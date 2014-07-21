Диетолог Марина Попова: Мороженое может принести особую пользу для вашего организма!

Мороженое - это излюбленное лакомство родом из детства. В летнюю жару эта освежающая смесь из сливок, фруктов, шоколада способна подарить несколько минут непередаваемого наслаждения.

История мороженого насчитывает более 5 тысяч лет. Началась она с богатых домов Китая, в которых подавали к столу смешанные со снегом и льдом фруктовые соки. Европейская история мороженого началась с Италии после того, как знаменитый путешественник Марко Поло привез его рецепт из Китая. В нашей стране мороженое впервые появилось чуть более полувека назад.

Еще Гиппократ заметил, что употребление мороженого благотоворно влияет на здоровье человека. Употребление этого десерта способствует повышению иммунитета путем закалки горла. Кроме того, мороженое является прекрасным антидепрессантом и средством от бессонницы.

Марина Повова, диетолог:

Мороженное может принести особую пользу. Это продукт, который в своем составе содержит достаточное количество белка. Содержит витамины, минералы, тот же кальций и фосфор. И в то же время и сахар входит в его состав, но в то же время нельзя его исключать из употребления, потому что сахар - является углеводом, который является хорошим источником питания для клеток головного мозга. Аминокислоты, которые входят в состав белка молока, которое является основной частью мороженого, они способствуют в организме выработке серотонина - гормона счастья.

Мороженое может быть сладким, нейтральным, кислым и даже солёным. На юге Испании вы можете полакомиться необычным мороженым со вкусом анчоусов. Но на этом экзотические виды холодного десерта не заканчиваются. К самым необычным видам летнего лакомства можно отнести чесночное мороженое, мороженое с креветками и беконом, также мороженое с добавлением золота.

А теперь предлагаем заглянуть в святая святых одного из столичных кафе и увидеть, как готовится любимое всеми холодное лакомство.

Базу для мороженого и пасту необходимо соединить. Полученную массу тщательно взбиваем миксером. Пока смесь замораживается во фризере, можно очистить фисташки. Их мы будем использовать для декора, а также для придания мороженому более насыщенного вкуса.

Мороженое необходимо посыпать фисташками и отправить на шоковую заморозку на несколько минут. После чего готовый десерт можно разложить в вафельные рожки или креманки и насладиться его замечательным вкусом.

Не стоит отказывать себе в удовольствии полакомиться прекрасным летним десертом. Но не забывайте, что мороженое полезно только в разумных количествах