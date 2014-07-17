Врач-гигиенист Наталья Янковская рассказала о том, можно ли пить воду из-под крана и почему опасно купаться в проруби в Крещение

Вода, которую мы потребляем, обязательно должна быть чистой. В одной знаменитой песне поется: «Губит людей не пиво, губит людей вода!». Как это происходит? Ответы на все «водный вопросы» узнаем у гостя программы «УТРО» на СТВ - Натальи Янковской, заведующей отделением коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Качество воды. Нужно ли опасаться? Достаточно ли бдительно специалисты следят за составом воды, которую мы употребляем? И можно ли пить воду из крана?

Наталья Янковская:

Да. Можно пить воду.

То есть можно просто взять стакан, налить и спопойно пить?

Наталья Янковская:

Да. Вода из коммунального водопровода в городе Минске отвечает всем санитарным правилам, касающихся питьевой воды. За этим следят осуществляется надзор как государственно-санитарный, так и производственный ведомствами, которые подают эту воду. Поэтому да, в Минске вода питьевого качества!

В каждом районе города Минска поступает свой источник. Воду из под крана можно пить в каждом районе?

Наталья Янковская:

Да. Каждый человек, если выбирает фильтр, преследует какую-то цель. Это все не противоречится в законодательстве - установка этих фильтров. Если человек хочет улучшить какие-то показатели - пожалуйста, пусть устанавливает.

Из крана течет вода. Что происходит в трубах? Мы же пока что не знаем, пока она дойдет до конкретного назначения.

Наталья Янковская:

Трубы могут быть разные. Могут быть и пластиковые трубы. Главное - какой результат воды. Если качество воды соответствует требованиям санитарных правил, то вопросов к трубам не будет.

Ее проверяют до того, как она появляется в трубах?

Наталья Янковская:

Ее проверяют на всех этапах.

Очень часто мы сталкиваемся с таким явлением, как «ржавая вода». Что это такое, и если трубы в порядке, то почему она у нас появляется?

Наталья Янковская:

Ржавая вода может свдительствовать о наличии железа в воде, может сведительствовать о наличии ржавчины в трубах, может о каких-то аварийных ситуациях, которые могут произойти. Временно может появиться ржавчина в воде. Разные причины могут быть.

Есть народная примета, по которой люди любят определять насколько чиста вода в том или ином водоеме: рыбы много, лебеди плавают… Это значит, что все идеально. Соответствует ли это реальности?

Натлья Янковская:

Со стороны нашей санитарно-эпидемиологической службы оценить гарантированное качество воды можно только по результату лабораторного исследования, проведенного в лаборатории.

Сейчас в летнюю пору понятно: где можно купаться, а где нельзя. В Крещение люди очень часто об этом не задумываются, пошли и окунулись в прорубь. Насколько это правильно, и можно ли купаться в Крещение везде?

Наталья Янковская:

Вода зимой из проруби не контролируется специально. Но, естественно… Вода из проруби… Там такое воздействие температур, что какие-то инфекционные агенты просто-напрасто не будут вызываться. Тут идет не опасность ныряния в ту или иную прорубь. Конечно, лучше делать это на водоемах, где летом разрешено в них купание. Но здесь скорее опасность за каждого человека. Потому что люди не подготовленные, которые не закаливаются в течении года, они считают совершенно нормальным отметить праздник и нырнуть в прорубь. Это, конечно, не правильно. Даже здоровый человек, который не подготовлен к длительному закаливанию - для него это может быть очень катастрофичным. Минимум - это простуда, максимум - сердечный приступ.

Щекотливые ситуации в воде, болезни, которые можно в ней получить… Всегда ли нам угрожают какие-то болезни только тогда, когда мы идем в воду непроверенную, или же даже в воде, которая соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, тоже есть опасности? Например, есть водные вирусы, которые можно просто хлебнуть... Насколько это все опасно?

Наталья Янковская:

Все водоемы, в которых разрешается купание, проверяются на различные показатели, как на биологические, так и по санитарно-химическим показателям. В том числе - наличие патогенной миклофлоры. Если это все профодить регулярно, то можно сказать, что водоем благоприятен для купания.

В Минске нельзя купаться в Чижовском водохранилище и в Степянская водная система... Почему?

Наталья Янковская:

Я скажу лучше про те места, где можно купаться! Можно купаться во всех местах, оборудованных пляжами. У нас это семь водохранилищ: Дрозды, Цнянское водохранилище, Комсомольское озеро, Птичь, Крыница, Вяча и Заславское водохранилище или Минское море. Эти места официально признаны местами отдыха у воды. Для купания в том числе. И в них осуществляется постоянный еженедельный комплексный контроль. Причем не только качества воды, но и целого санитарного состояния.

Для человека, который хоть раз побывал на море, наши реки и озера кажутся другими: песочек не тот и камушков не видно… Но нужно адаптироваться к нашему «родному» купанию. Наши реки: несут ли они какую-то пользу?

Наталья Янковская:

Конечно, если соблюдать все правила поведения и безопасности на воде и купаться в установленных местах. В местах нерекомендованных для купания, конечно, это может быть опасно, как в травматичном плане, так и в эпидемическом.

Есть поверье, что якобы после 2-го августа купаться уже не следует? Либо это древняя традиция, суеверие? Правда это или нет?

Наталья Янковская:

У нас лето не всегда жаркое. Иногда бывает, что только в августе и стоит жаркая погода. Даже в сентябре. Как показывает жизнь, белорусы особо в эти приметы не верят. Если жаркая погода - все купаются. Несмотря на приметы, мы все равно осуществляем контроль весь летний период!