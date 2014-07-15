В Могилёвской областной детской больнице объединили услуги детских хирургов, офтальмологов и ортопедов

Новости Беларуси. Беларусь получила высокую оценку от Всемирной организации здравоохранения. В ежегодном анализе выполнения Целей развития тысячелетия, связанных со здоровьем, по уровню детской смертности наша страна лучше всех государств СНГ справляется с этой проблемой. Это подтверждают и результаты работы недавно открывшегося в Могилёве нового хирургического модуля областной детской больницы. Самые современные технологии и новейшее оборудование в купе с высочайшим профессионализмом местных медиков позволяет в прямом смысле творить чудеса. Ирина Недобоева познакомилась с маленькими пациентами, которых врачи фактически вернули из небытия.

На больничной койке маленький Никита уже больше двух месяцев. Это сейчас мальчик улыбается и рад жизни, а госпитализировали его туда в плачевном состоянии. Ребенок получил серьезную травму живота, но за помощью родители обратились не сразу. В итоге медикам пришлось буквально возвращать малыша с того света. Многочисленные операции, реанимация. Но вот уже завтра мальчика переводят на реабилитацию.

А в соседнем боксе – такие крошки, которых даже страшно брать на руки. Этот малыш, к примеру, появился на свет с весом чуть более семисот граммов. Сегодня ему уже 22 дня. Спустя три недели после рождения он потяжелел почти вдвое. Раньше такие успехи местной медицины были из разряда фантастики.

Анна Потылова, врач-анестезиолог-реаниматолог Могилевской областной детской больницы:

Наши возможности сейчас позволяют выхаживать деток весом 500 граммов, были у нас случаи самых маленьких – это 460. Мы даже можем похвастаться. Если взять уровень спасения детских жизней, то согласно статистике, Могилевщина на первом месте не только в Беларуси, но и во всем мире.

Полуторогодовалая Танюша тоже идет на поправку. У девочки тяжелейший перелом бедра. Сложно было поверить, признается мама, что местные врачи смогут самостоятельно поставить ребенка на ноги и даже без операционного вмешательства.

Виктория Молчановская:

Я не думала, что нам здесь смогут помочь, перелом серьезный. Думала, отправят в Минск. Но врачи даже обошлись без операции. И вот мы уже идем на поправку. Здесь сейчас настоящий европейский уровень.

Новый хирургический модуль открылся в Могилеве чуть больше месяца назад. Возможности высокотехнологичных операционных даже за такой короткий промежуток времени позволили врачам провести уже 620 операций. От простейших переломов до тончайшей микрохирургии глаза.

Хирургический модуль детской больницы открыл поистине уникальные возможности местной медицины. 6 операционных оснащены по последнему слову техники. Стерильность среды и оптимальность микроклимата контролируются умнейшей электроникой. В случае возникновения осложнений, хирурги могут в режиме он-лайн проконсультироваться с коллегами из любой страны мира без отрыва от работы.

Игорь Каско, главный врач Могилевской областной больницы:

Если еще в начале 2000-ых мы обращались за помощью к иностранным коллегам, возили детей на лечение за границу, то в последние годы я уже и не припомню, чтобы мы не смогли оказать помощь сами. Наши технологии и квалификация врачей позволяют нам с уверенностью сказать, что у нас высокий европейский уровень медицины во всей стране.

До открытия хирургического модуля медицинские услуги детских хирургов, офтальмологов и ортопедов оказывались в разных больницах города. Сосредоточение всех специалистов и самого современного оборудования в одном месте уже сейчас, а в будущем еще больше, позволит повысить качество и главное эффективность медицинских услуг в области.