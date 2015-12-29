Новости Беларуси. Большой подарок маленькому городу. В Лоеве к Новому году открыли новую районную больницу. Под одной крышей в современном трехэтажном здании разместились терапевтическое и хирургическое отделения, лаборатория и диагностический центр. Местные врачи уверены: все это повысит качество медицинской помощи местным жителям. Ведь это единственный в области район, где до этого времени не было полноценной больницы. К слову, общая стоимость проекта составила около 50 млрд. рулей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Крупейченко, заведующий хирургическим отделением Лоевской центральной районной больницы:

Будет скорость быстрее операций, меньше человек будет в наркозе, соответственно, меньше осложнений. Естественно, это лучше.

Елена Пинчук, главный врач Лоевской центральной районной больницы:

Чувство радости и удовлетворения за такой подарок. Но при этом и ответственности, потому что с таким зданием и таким оборудованием мы должны будем еще более ответственно подходить к своей работе, хотя медики — это самые ответственный народ.